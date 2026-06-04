La felicidad sigue instalada en la familia de Mariló Montero. Apenas unos días después de la espectacular boda de Rocío Crusset y Charlie, celebrada en Nueva York, la periodista ha compartido algunas de las reflexiones más emotivas sobre un enlace que, según confiesa, ha superado todas las expectativas. «Estamos muy felices porque la boda ha sido preciosa, tal y como la habían planeado prácticamente al 100%», ha explicado Mariló, todavía emocionada por unos días que quedarán para siempre en el recuerdo familiar: «Son días de felicidad para la familia. Lo hemos disfrutado muchísimo. Cuando llega una boda a casa, siempre da mucha felicidad a todos los miembros de ella».

Más allá de la celebración, la comunicadora ha puesto el foco en lo que realmente le conmueve: ver a sus hijos construir su propio camino. «Es muy bonito ver a tus hijos que se casan enamorados, que construyen una familia convencidos y que empiezan un proyecto familiar propio», ha señalado. Un sentimiento que, además, le produce una enorme satisfacción como madre: «Es un orgullo ver que como padres te da mucha satisfacción el poder decir que lo hemos hecho bien».

Mariló Montero hace un balance de la boda de su hija

La boda estuvo cargada de simbolismo y de detalles cuidadosamente pensados por los novios. Uno de los momentos más especiales para Mariló fue descubrir el vestido que Rocío había diseñado junto a la prestigiosa creadora Christy Rilling, conocida por haber trabajado para personalidades como Michelle Obama o Bruce Springsteen. «Lo diseñó ella y lo confeccionó con Christy Rilling. Es un vestido tan delicado, tan bonito…», recuerda. Pero hubo algo todavía más impactante para la presentadora: «Cuando lo vi en la primera prueba, en Nueva York, me emocionó muchísimo. Es curioso porque, viendo a mi hija como modelo durante tantísimo tiempo, no la recuerdo de novia. Ver que era su vestido para su boda me emocionó especialmente».

Aunque el escenario elegido fue una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, Rocío y Charlie quisieron que la celebración mantuviera intactas sus raíces. «Aunque sea una boda neoyorquina, tenía que tener espíritu español, como no podía ser de otra forma», ha contado Mariló entre sonrisas. Y así fue: no faltaron el jamón, las manzanillas, las sevillanas y, sobre todo, «mucho amor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariló Montero (@marilo_montero)

La periodista también ha aprovechado para declarar una vez más su pasión por Nueva York, una ciudad con la que mantiene una conexión especial: «Es una ciudad apasionante. A mí me gusta muchísimo y me resulta muy cómodo vivir la cotidianeidad del día neoyorquino. Y eso a Carlos también le ha gustado siempre muchísimo».

Pero la boda podría ser solo el comienzo de una nueva etapa para la familia. Mariló ha revelado que tanto Rocío como su hermano Alberto -que ya es padre de Marcos, su hijo en común con Blanca Llandres- tienen planes de formar una familia junto a sus respectivas parejas. «Han salido tanto Alberto como Rocío, y Blanca y Charlie, sus respectivas parejas, quieren tener familia. Y familia, ya veremos si numerosa», ha confesado divertida.

Unas palabras que abren la puerta a una nueva ilusión para Mariló Montero: la de convertirse en abuela de nuevo. Después de celebrar el amor de su hija en una boda de ensueño, la periodista ya mira con emoción hacia el próximo gran capítulo familiar.