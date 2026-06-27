El emotivo mensaje de Kiko Hernández a sus hijas por el nuevo rumbo de su vida: «No era fácil»

Los últimos meses han supuesto un profundo cambio para Kiko Hernández y su familia. Después de una etapa marcada por la incertidumbre y las dificultades empresariales en Melilla, el colaborador y su marido, Fran Antón, decidieron regresar a Madrid junto a las dos hijas de Hernández para comenzar una nueva etapa.

A través de sus redes sociales, Kiko ha compartido un vídeo en el que aparecen sus hijas, de espaldas, durante la ceremonia de graduación de la academia de inglés en la que han cursado actividades extraescolares durante este año.

La publicación no sólo celebra los buenos resultados académicos de las menores, sino que también pone el foco en la capacidad de adaptación que han demostrado tras abandonar la ciudad en la que habían construido su vida.

«Mis pequeñas, hoy no solo celebramos unas notas brillantes, sino vuestra fuerza y valentía», escribió el colaborador, iniciando un mensaje en el que quiso poner en valor el esfuerzo realizado por las niñas durante los últimos meses.

La familia ha abandonado Melilla

La decisión de abandonar Melilla no fue sencilla. Durante un tiempo, Kiko Hernández, Fran Antón y las dos menores residieron en la ciudad autónoma, lugar de origen del actor, convencidos de que allí podrían desarrollar un proyecto empresarial que les permitiera iniciar una nueva etapa lejos de Madrid.

Sin embargo, el traslado implicaba un importante reto para las niñas. Ambas ya habían vivido anteriormente en la capital, por lo que el cambio a Melilla había supuesto una primera adaptación. Cuando la familia decidió regresar a Madrid, tuvieron que afrontar una segunda mudanza en pocos años, dejando atrás de nuevo el colegio, las amistades y las rutinas que habían construido.

Precisamente esa circunstancia es la que Hernández quiso destacar en su publicación. «Cambiar de ciudad, dejar amigos atrás y empezar de nuevo no era fácil, pero nada ha podido con vuestras ganas de superaros. Habéis demostrado que los cambios no os frenan, os hacen más fuertes», escribió, mostrando el orgullo que siente por la manera en la que sus hijas han afrontado esta nueva etapa.

La publicación concluye con un mensaje lleno de optimismo de cara al futuro: «Estoy inmensamente orgulloso de vosotras. Madrid os espera con un mundo de oportunidades y este es solo el comienzo de un gran futuro».

La nueva vida de Kiko Hernández

La marcha a Melilla se produjo tras el final de Sálvame. Con el cierre del programa, Kiko Hernández y Fran Antón optaron por iniciar una nueva aventura profesional centrada en la hostelería y el ocio.

La pareja abrió el establecimiento denominado El Cielo, un espacio en el que se organizaban celebraciones, espectáculos y distintos eventos. El negocio llegó a generar alrededor de una veintena de puestos de trabajo y ambos confiaban en consolidarlo como uno de los referentes del ocio nocturno en la ciudad.

Sin embargo, el proyecto dio un giro radical a finales de 2025. El Ayuntamiento ordenó el cierre del local al considerar que no cumplía con la normativa exigida para desarrollar la actividad. Hernández siempre negó esas acusaciones y defendió públicamente que el establecimiento reunía los requisitos necesarios para continuar abierto.

El conflicto se prolongó durante semanas y acabó adquiriendo una gran repercusión mediática. Convencidos de que estaban siendo tratados de forma injusta, Kiko Hernández y Fran Antón iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta.

Durante varios días permanecieron durmiendo frente a las puertas del establecimiento para reclamar una solución que permitiera reabrir el negocio. Aquella decisión despertó una enorme preocupación entre familiares, amigos y seguidores, ya que ambos llegaron a poner en riesgo su estado de salud como consecuencia de la protesta.

Finalmente, la situación no encontró una salida favorable para la pareja y el proyecto empresarial terminó frustrándose, una circunstancia que les llevó a replantearse por completo su futuro.

El regreso a Madrid

Con el comienzo del nuevo año, la familia tomó la decisión de instalarse de nuevo en Madrid. El regreso suponía dejar atrás una etapa especialmente complicada y buscar nuevas oportunidades tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Entre los planes anunciados por Hernández y Antón figuraba la apertura de un nuevo establecimiento bajo el nombre de El Nuevo Cielo, un proyecto con el que pretendían dar continuidad a la idea que habían desarrollado en Melilla. Sin embargo, por el momento esa iniciativa todavía no se ha materializado.

Mientras tanto, la familia parece haber encontrado estabilidad en la capital. El mensaje publicado por Kiko Hernández refleja precisamente ese sentimiento de haber recuperado la ilusión tras unos meses especialmente difíciles.