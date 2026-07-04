Ya no se esconden: Nuria Fergó y Claudio Bruno confirman con estas imágenes que lo suyo va muy en serio

Nuria Fergó está viviendo una de las etapas más felices de los últimos años. Después de un 2025 especialmente duro, marcado por el fallecimiento de su padre, José Fernández, y por la ruptura de su compromiso con Juan Pablo Lauro tras tres años de relación, la cantante ha recuperado la ilusión. Y lo hace de la mano de Claudio Bruno, el productor audiovisual con el que ha vuelto a sonreír y con quien ha sido fotografiada en actitud de lo más cómplice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las imágenes dejan poco lugar a las dudas. La pareja ya no se esconde y se muestra con absoluta naturalidad en uno de los lugares más transitados de la capital. Lejos de intentar pasar desapercibidos, Nuria y Claudio caminaron juntos entre los pasajeros, compartiendo gestos que reflejan la excelente sintonía que existe entre ambos.

Uno de los momentos más llamativos de su paso por el aeropuerto lo protagoniza la propia cantante, que no duda en apoyar cariñosamente su brazo sobre el hombro de Claudio mientras ambos avanzan con sus respectivas maletas. Un gesto espontáneo que evidencia la confianza y la complicidad que han construido en apenas unos meses de relación.

Con un estilismo veraniego formado por un conjunto de dos piezas en color verde oliva, americana clara, gafas de sol y el pelo recogido en una coleta alta, Nuria se mostró relajada y sonriente durante todo el recorrido por la terminal. Claudio, por su parte, optó por un look informal compuesto por camisa azul marino de manga corta, bermudas vaqueras y deportivas, encargándose también de transportar parte del equipaje. En ningún momento dieron sensación de incomodidad ante la presencia de los fotógrafos, dejando claro que atraviesan una etapa en la que prefieren vivir su historia con total normalidad.

Estas imágenes llegan apenas unos días después de que saliera a la luz su relación sentimental. Según se ha desvelado, Nuria y Claudio llevan alrededor de cuatro meses juntos. Su historia comenzó por motivos estrictamente profesionales, ya que fue el empresario italoargentino quien contó con la cantante para uno de sus proyectos audiovisuales. El trato diario terminó dando paso a una relación que, poco a poco, ha ido consolidándose hasta convertirse en una de las más discretas, pero también más sólidas, del panorama social.

Tanto es así que ambos ya conocen a sus respectivas familias. Claudio mantiene una excelente relación con Martina, la hija de 14 años de Nuria, fruto de su anterior relación con José Manuel Maíz Chacón. Del mismo modo, la artista también habría viajado recientemente a Italia para conocer a la familia del productor, un paso que confirma que su historia va mucho más allá de un romance pasajero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nuria Fergó (@nuria_fergo)

La aparición pública de la pareja supone además un importante cambio de actitud por parte de Nuria Fergó, que siempre ha protegido con celo su vida privada. En esta ocasión, sin embargo, no parece tener inconveniente en dejarse ver junto a Claudio, reflejando que vive este nuevo capítulo sentimental con serenidad y sin necesidad de ocultar su felicidad.

Este romance llega después de una etapa especialmente complicada para la cantante. La pérdida de su padre supuso uno de los momentos más dolorosos de su vida, un golpe que coincidió además con el final de su relación con Juan Pablo Lauro. Ambos anunciaron su compromiso tras una romántica pedida de mano frente a la Torre Eiffel en septiembre de 2023, aunque la boda nunca llegó a fijar una fecha. Finalmente, en mayo de 2025 se confirmó que habían decidido poner fin a su historia de amor. Pese a todo, Nuria nunca perdió la esperanza de volver a enamorarse. Hace apenas unos días, durante la presentación de su nuevo sencillo Si decides no volver, la artista confesaba que jamás se había cerrado al amor y que siempre prefería vivir intensamente todo lo que la vida le ofreciera. Unas declaraciones que ahora adquieren un significado especial al conocerse que ya había recuperado la ilusión junto a Claudio Bruno.