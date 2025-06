El ex marido de Nuria Fergó estalla contra la cantante: «Si no te quieres considerar madre soltera…»

Nuria Fergó ha recordado públicamente uno de los momentos más delicados de su vida: el nacimiento de su hija y la difícil decisión de alejarse del domicilio familiar tan solo tres días después del parto. Ahora, tras sus palabras en el programa Madres: desde el corazón, su ex marido y padre de la menor, José Manuel Maíz, ha decidido hablar para dar su versión de los hechos. Sus declaraciones, lejos de ser diplomáticas, han encendido el debate sobre una historia que parecía olvidada. Todo ha estallado y en OKDIARIO sabemos los detalles.

José Manuel Maíz, que durante años se había mantenido en un discreto segundo plano, ha dado un paso al frente tras escuchar el testimonio de la cantante en televisión. Según ha transmitido la periodista Leticia Requejo en TardeAR, Maíz considera injusto y desconcertante que Nuria haya decidido sacar a la luz un episodio tan íntimo después de tanto tiempo. A su juicio, la artista está reabriendo heridas que ya estaban cerradas y, sobre todo, exponiendo innecesariamente a su hija.

El ex de Nuria Fergó está molesto

El malestar del empresario no se limita a un desacuerdo sobre el relato de los hechos, también afecta a su percepción sobre cómo se ha gestionado la separación desde entonces. «Es raro todo esto porque han pasado 14 años», afirmaba con incredulidad. Según el protagonista de nuestra noticia, la versión contada por su ex no solo le sorprende, sino que le genera un profundo desasosiego por el impacto emocional que esta exposición pública podría tener en su hija. «Considero que a mi hija ya se le ha hecho daño haciéndole lo que se le ha hecho», ha señalado.

La colaboradora de TardeAR ha querido matizar algunos aspectos de su conversación con el ex marido de Fergó. Según sus palabras, José Manuel siente que durante todo su matrimonio, e incluso después de la separación, no hubo espacio para un diálogo real entre ambos. Asegura que nunca pudieron hablar abiertamente de lo que había sucedido, de los sentimientos que surgieron tras la ruptura ni de las razones que llevaron a la cantante a tomar la drástica decisión de abandonar el hogar conyugal.

Desde su perspectiva, ha vivido la relación y su desenlace de un modo completamente distinto al que ahora narra la intérprete. «Le falta contenido», explicaba la periodista sobre la impresión que le transmitió el empresario. Una afirmación que deja entrever que para él, los hechos se desarrollaron de forma más compleja y menos lineal de lo que la artista ha contado públicamente.

¿Cómo fue la boda de José Manuel Maíz?

El día de su boda, el 22 de mayo de 2010 en Palma de Mallorca, fue recordado con especial emoción por José Manuel Maíz. Tras más de tres años de noviazgo, ambos decidieron formalizar su relación y emprender un proyecto de vida en común. Según explica, él percibió a Nuria como una mujer feliz durante la celebración, lo que agrava aún más su desconcierto ante el giro inesperado que tomó la relación poco después del nacimiento de su hija.

«Yo el día de la boda la vi muy feliz, así que quizás fue un paripé visto lo visto», reflexiona ahora. Según recuerda, Nuria le comunicó que se marchaba unos días para estar con su familia y que pronto volvería, algo que nunca ocurrió. Esa despedida temporal se convirtió en una ruptura definitiva, que dio lugar a un largo proceso de distanciamiento y más tarde a una batalla legal por la custodia de la menor.

El reproche de José Manuel Maíz

Pero hay un punto en el que el empresario ha sido especialmente crítico. En relación con las palabras de la cantante sobre no considerarse madre soltera, Maíz fue tajante: «Si tú no te quieres considerar madre soltera, no te vayas del domicilio cuando nace tu hija». Esta frase resume, en parte, el reproche que arrastra desde entonces: la sensación de haber sido dejado atrás sin explicaciones y de haber tenido que asumir en solitario una nueva realidad familiar.

Cuando su hija vino al mundo en 2011, Nuria Fergó decidió trasladarse durante un tiempo a casa de sus padres. Según su versión, lo hizo porque necesitaba el apoyo de su familia y porque su relación sentimental ya estaba rota, aunque no de forma oficial. Desde entonces, nunca regresó al domicilio que compartía con José Manuel. Esta decisión marcó el punto de inflexión definitivo entre ambos. Todo ha cambiado y la situación está lejos de solucionarse. La petición de custodia total por parte de José Manuel Maíz fue, según la cantante, uno de los golpes más duros que tuvo que enfrentar.

Aunque luchó con todas sus fuerzas por mantener a su hija a su lado, hubo momentos en los que sintió que no podría más. Ahora, con el paso de los años y con su carrera retomada, ha decidido contar su verdad, mientras su ex opta por contradecirla con firmeza.