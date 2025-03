Nuria Fergó anunció hace unas horas que su padre padecía cáncer. LOOK ha podido hablar en exclusiva con la cantante, que ha dejado claro en la conversación que «actualmente no está atravesando por un buen momento» tras contar públicamente por primera vez el problema de salud por el que atraviesa su familiar.

Nuria Fergó se pronuncia sobre el difícil momento que atraviesa

La concursante de la primera edición de Operación Triunfo se ha sincerado con LOOK tras desvelar que su padre padece cáncer. «Ya me conocéis, tengo mucha gente que está detrás que me quiere, que sabe cómo soy y sabe cómo estoy», ha comenzado diciendo.

Desde finales del pasado año, la cantante ha estado completamente volcada en la salud de su familiar y en estar rodeada de los suyos. Pasado el tiempo, ahora se ha armado de valor para contar el motivo de su ausencia: «En diciembre dije que estaba malito, que estaba enfermo. No había dicho de qué… Y llevamos desde diciembre así».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Fergó (@nuria_fergo)

Según ha explicado en LOOK, ahora siente que «se ha desahogado», aunque no le hubiera gustado dar esta noticia y que, aunque prefiere centrar sus redes en su carrera profesional, es consciente del interés de sus seguidores y fans por su vida privada: «Es para explicarle a mis seguidores y a mi gente que no es un buen momento ahora, por eso estoy ausente. Es lo que he querido mostrar. No he querido hacer de este asunto un tema tabú, porque le ha pasado a mucha gente y nos ha pasado».

Una de las razones de peso por las que ha roto su silencio, según cuenta, es para sentirse «arropada» y sentir que no está «sola»: «Quiero que la gente que quiero sepa que no estoy en un buen momento. No es que tenga que dar explicaciones. Son momentos difíciles y lo importante es que la familia esté unida».

El apoyo incondicional de Juan Pablo Lauro, su pareja

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Fergó (@nuria_fergo)

Desde hace más de dos años, Nuria Fergó comparte su vida con Juan Pablo Lauro, ex marido de la deportista paralímpica Irene Villa. Hace unos meses, era el novio de la cantante el que sufrió un revés de salud por el que tuvo que permanecer ingresado durante un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Elena de Torremolinos. Entonces, su novia no se separó de él en ningún momento y, ahora, es la intérprete de Noches de Bohemia la que cuenta con su apoyo incondicional, tal y como ha desvelado en LOOK. «Hombre claro, eso está descartado decirlo. Es obvio».

Tras un año en el que varios de sus familiares han permanecido en un centro médico por diferentes razones, Fergó no pierde la esperanza. La artista, a pesar de este duro revés, tiene claro que todo pasa por algo: «Si la vida te lo trae, es porque podemos pasarlo».