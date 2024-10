El nombre de Irene Villa continúa copando titulares en la crónica social de nuestro país después de que confirmara que no ha recibido ninguna felicitación por parte de su ex marido, Juan Pablo Lauro, ni de Nuria Fergó, su actual pareja, tras haber contraído matrimonio con David Serrato el pasado 21 de septiembre en el monasterio de Santa María de la Vid, una abadía de la localidad burgalesa de La Vid y Barrios. Aunque la influencer ha declarado en más de una ocasión que la relación entre ella y el padre de sus tres hijos es excelente, lo cierto es que el tenista y empresario argentino no habría encontrado todavía el momento de felicitar a su ex. «No. Es que no he hablado con ellos, pero las cosas están muy bien, porque tenemos que hablar de que él empieza a volar, gracias a Dios, y yo también vuelo, entonces tenemos que ver los calendarios. Todo está súper bien», aseguró Villa.

Unas palabras, sea como fuere, sobre las que se ha pronunciado muy discretamente Nuria Fergó. La cantante malageña ha sido preguntada expresamente por Irene Villa en su última aparición en público y, haciendo gala de su hermetismo para con este tipo de asuntos, Nuria se ha limitado a decir que no había escuchado hablar de las declaraciones de madrileña. «Mira, no he visto nada. No veo la tele y estoy metida en casa como si estuviera en una cueva. No veo las noticias», ha dicho. La ex concursante de Operación Triunfo ha querido dejar claro, en este sentido, que se encuentra inmersa en los preparativos de su nuevo espectáculo, Toda una vida, con el que recorrerá gran parte de la geografía española para poner en su voz las canciones de María Dolores Pradera, en el centenario del nacimiento de la artista. «Estoy con la gira de María Dolores Pradera que empiezo ya los ensayos y he venido a por los vestidos. Estoy divina».

Nuria Fergó en un evento. (Foto: Gtres)

Juan Pablo Lauro e Irene Villa estuvieron juntos durante varios años y compartieron importantes momentos personales y profesionales. Sin embargo, su relación de pareja terminó en 2021, aunque ambos han mantenido una buena relación y colaboración por el bienestar de sus hijos. En septiembre de ese mismo año, Irene Villa conoció al que ya es su marido, mientras que Juan Pablo y Nuria Fergó son en una de las parejas sorpresa que nos dejó el verano de 2022.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro posponen sus planes de boda

Fue en septiembre de 2023 cuando, un año y medio después de comenzar su noviazgo, Nuria Fergó anunció su compromiso con Juan Pablo Lauro con una imagen con la Torre Eiffel de fondo en la que presumía de anillo de compromiso. Sin embargo, la boda tendrá que esperar. Primero fue la enfermedad del empresario argentino, una neumonía neumocócica por la que estuvo varios días ingresado en la UCI, la que impidió a la pareja preparar su compromiso, y ahora parece que otro motivo de peso hace que la pareja tenga que posponer su boda: el trabajo.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en la segunda edición de los Premios Carmen en Almería. (Foto: Gtres)

«Ahora mismo y ya como en su momento también os conté, no tenemos fecha porque no es la prioridad. La prioridad es el trabajo. Tenemos unas profesiones que no son estables, entonces cuando hay, hay que aprovecharlo y lo de casarse es una fiesta. Porque estoy conviviendo como si estuviera casada, con lo cual ahora mismo no tenemos fecha y estamos súper centrados en el trabajo», ha dicho Nuria sobre este asunto.