Nuria Fergó sorprende y confirma su intención de pasar por el altar

Nuria Fergó saltó a la fama tras su participación en la primera edición del programa de Operación Triunfo. A partir de ahí, su popularidad creció como la espuma y la cantante consiguió comenzar una carrera artística que le ha regalado seis discos de temas musicales propios y un sinfín de actuaciones sobre los escenarios con grandes giras bajo su nombre. No obstante, lo cierto es que su vida personal siempre ha intentado llevarla bajo los hilos más herméticos. Sin embargo, a lo largo de los años, han trascendido ciertos detalles que dejaban al descubierto su situación en cuanto a las relaciones sentimentales se refiere.

Estuvo casada con el empresario balear José Manuel Maíz Chacón, con el que tuvo una hija en común. Pero, su historia no terminó del todo bien y finalmente terminaron separados. Desde entonces, la vida amorosa de la artista se rodeó de un gran misterio hasta que llegó Juan Pablo Lauro, el hombre que consiguió devolverle la ilusión en el amor, robándole el corazón. «Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse», escribía Nuria Fergó en sus redes el mes de agosto de 2022 junto a unas fotografías donde los besos y los abrazos eran los claros protagonistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Fergó (@nuria_fergo)

Desde entonces, no se han separado y, aunque se desconoce la fecha exacta en la que dieron el pistoletazo de salida a su noviazgo, lo cierto es que según las últimas palabras de Nuria, a la pareja no le importaría darse el «sí, quiero» pronto. «Era de las que pensaba que no se iba a casar, pero sí», confesaba Nuria en la presentación de la firma Dolores Cortés durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Justificaba sus declaraciones explicando que estaba muy feliz y que poder sentirse así de enamorada era «alucinante».

«A disfrutarlo, que dure muchísimos años y si me tengo que casar porque me apetece y tal lo haremos y disfrutaremos con los amigos y para delante», señalaba. Añadía que, aunque no estuvieran casados, sentía que el tipo de relación que mantiene con su pareja a día de hoy es ya de marido y mujer o al menos, así lo sienten.

Nuria Fergó en la presentación de la firma ‘Dolores Cortes’ durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023/ Gtres

Quien sí ha confirmado que se casa es Irene Villa, la ex mujer de Pablo Lauro y, haciendo referencia a la noticia, las reporteras encargadas de cubrir el evento señalado, quisieron preguntarle a Nuria por ello. Con el tono bromista que tanto le caracteriza, la cantante respondía entre risas: «Vaya pregunta… Madre mía… ¿Cómo se dice esto de juntos, pero no revueltos?», sentenciaba. No obstante, hacia hincapié en que mantenían una relación buena y cordial en todo momento. Aun así, opinaba que no han recibido ninguna invitación pero que, de recibirla, piensa que «no procede» y que es algo lógico que no asistieran, mostrando una gran sonrisa en su rostro que reflejaba que no se sentía incómoda hablando del tema.