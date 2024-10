El desplante de Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó a Irene Villa tras su boda

El pasado 21 de septiembre, Irene Villa y David Serrato se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia de ensueño celebrada en el Monasterio de Santa María de la Vid, una abadía de la localidad burgalesa de La Vid y Barrios. Tal y como la propia infuencer declaró, haberse casado con su actual pareja significa «reafirmar el amor que siente desde el primer momento que le vio»: «Quería compartir lo que sentimos con la gente que queremos», aseguraba a la revista del saludo. Aunque en el medio señalado dejó al descubierto muchos detalles del día del enlace, lo cierto es que la cuestión sobre si había recibido una felicitación por parte de su ex marido, Juan Pablo Lauro, y su actual pareja, Nuria Fergó, continuaba siendo todo un misterio. Un misterio que la propia Irene ha resuelto en su última aparición pública durante el reestreno de WAH Show, un espectáculo inmersivo en Madrid que une música y gastronomía.

«Es que no he hablado con ellos, pero las cosas están muy bien, porque tenemos que hablar de que él empieza a volar, gracias a Dios, y yo también vuelo, entonces tenemos que ver los calendarios. Todo está súper bien», comenzaba a decir delante de las cámaras del evento. Aunque dejaba entrever que no tenía ningún tipo de problema con ellos, confirmaba que no había recibido ningún mensaje por su parte para darle la enhorabuena por su boda. No obstante, recalcaba que había una buena comunicación por los hijos que tienen en común y que tenía «mucha suerte» de tener una custodia compartida en paz. «Hay una buena comunicación y buen rollo», comentaba.

Irene Villa en el reestreno de WAH Show, Madrid. (Foto: Gtres)

Volviendo al tema de la boda, los reporteros quisieron aprovechar su intervención para preguntarle cómo actuará ella el día que Nuria Fergó se case con su ex marido y, sin filtros, Irene fue clara: «Yo sí mandaría ese mensaje. No tengo ningún problema con nadie. Y hay que celebrarlo todo y dar las gracias», sentenciaba.

No es la primera vez que Irene ha querido incidir en la buena relación que mantiene con el padre de sus hijos. De hecho, días antes de su boda, confesó a La Razón que «tenían un contacto cordial». No obstante, ahondando más en el asunto, expresó que aunque no hubiera malos rollos, no les unía una amistad como para invitarse a sus respectivas bodas.

Su luna de miel

Irene Villa y David Serrato en su fiesta postboda en Madrid. (Foto: Gtres)

Dos semanas después de pasar por el altar, Irene Villa y David Serrato celebraron una fiesta postboda que reunió en Madrid a todas aquellas personas que no pudieron asistir en la primera fecha. Ahora es momento de pensar en la luna de miel e Irene, en el evento mencionado, ha desvelado cuáles son los destinos que tienen organizados y pensados: «En octubre Machu Picchu toca. La segunda parte del viaje tiene que ser Japón, no sé cuándo, y luego Vietnam en el mismo viaje», comentaba.