«Lo mejor está por venir». Con estas palabras, Nuria Fergó anunciaba en sus redes sociales que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Y así ha sido. Mientras compartía unas imágenes donde disfrutaba de un viaje romántico en París, sus pasos generaban un sinfín de conjeturas sobre planes nupciales y poco se equivocaban. Hace tan solo unas horas, la cantante anunciaba su boda con Juan Pablo, el hombre con el que lleva compartiendo su vida poco menos de un año. «En la cima de la Torre Eiffle, con el río Sena de testigo. Sí, quiero», escribía sobre una fotografía donde mostraba su mano entrelazada con la de su futuro marido con un despampanante anillo de compromiso.

Se desconoce la forma que ha escogido Juan Pablo para pedirle matrimonio pero, a juzgar por lo publicado, el ex marido de Irene Villa habría aprovechado su escapada a París para hacerlo de una manera única y especial: «Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo», escribía la ex concursante de Operación Triunfo. Como era de esperar, el post ha generado, en apenas minutos, un sinfín de comentarios de apoyo y cariño hacia la pareja, deseándoles toda la felicidad en esta nueva etapa: «Enhorabuena preciosa, te mereces lo mejor», «Ojalá seas todo lo feliz que te mereces», «Viaje memorable. Que viva el amor», «Os deseamos lo mejor», «Me alegro mucho por vosotros», escribían algunos de los internautas.

Con esta nueva decisión, Nuria Fergó dejará definitivamente su vida como soltera para convertirse en la esposa de Juan Pablo. Si echamos la vista atrás, hace tan solo unos años, la artista reconocía a la revista del saludo que con cuarenta y tres años, «tenía ganas de tener ya pareja y no estar siempre sola». Y como si de un deseo se tratase, al poco tiempo lo ha conseguido. Hace unos días, sin saber la sorpresa que le tenía preparado su novio, hablaba sin tapujos, en la presentación de la firma Dolores Cortés en la Pasarela Cibeles-Mercedes Benz Fashion Week Madrid, sobre cómo estaba viviendo su relación sentimental a día de hoy y aseguraba que «sí se tuviera que casar lo haría para disfrutarlo con los amigos y la familia», añadiendo que estar así de enamorada era «alucinante».

Nuria Fergó en la presentación de la firma DoloresCortes durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023/ Gtres

Se desconoce cual será la fecha o el lugar que escogerán para disfrutar de su enlace matrimonial, por lo que aún habrá que esperar para desvelar los detalles que conformarán el gran día. Sin embargo, de una manera paradójica, Irene Villa, ex pareja de Juan Pablo, también se subirá al altar en un breve periodo de tiempo. Aprovechando su intervención con los medios en el evento señalado líneas más arriba, Nuria sostenía que mantenían una relación cordial pero que no asistirían al enlace porque consideraba que no «procedía».