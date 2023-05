Irene Villa cuenta todos los detalles de su inesperada pedida de mano

Irene Villa está de enhorabuena. El pasado fin de semana, en una gala que ella presentaba en Ibiza, su pareja, David Serrato, la sorprendió con una inesperada petición de matrimonio. Fue entre bambalinas, mientras sonaba uno de los temas preferidos de la escritora, cuando su novio le entregó un anillo y le pidió que se casara con él. Como era de esperar, Irene Villa no solo respondió de manera afirmativa sino que, además, salió al escenario para explicar a todos los presentes lo que acababa de ocurrir.

Mientras mostraba el anillo, y con la emoción aún en el aire, la periodista comentó que la pareja llevaba dos años junta y que la petición de matrimonio había sido toda una sorpresa. Ahora, cuando han pasado unos días, Irene Villa y su ya prometido han regresado a Madrid, donde no han dudado en atender a los periodistas que esperaban su vuelta para poder conocer de primera mano cómo se encuentran tras este emocionante momento.

Aún algo sorprendidos por la presencia de los reporteros, pero muy ilusionados, David e Irene han contestado amablemente a sus preguntas. El prometido de la escritora ha explicado que la petición la hizo «en un lugar maravilloso» y que «todo el universo conspiró a su favor, porque se dieron muchas circunstancias muy chulas». David Serrato ha recalcado que todo fue muy romántico, como debe ser y que salió muy bien. Sin perder el sentido del humor, ha comentado que «menos mal que ella dijo que sí».

Por su parte, Irene Villa ha dicho que está muy ilusionada y que aún le cuesta creérselo: «Es muy emocionante y justo que eligiese ese lugar. Me quedé alucinada. Fue un momento muy íntimo, porque estaba ensayando Rebeka Brown mi canción de hace más de 20 años», ha explicado la escritora, que ha revelado que, lo que más ilusión le hizo fue que David le dijera que le habían dado una familia. Por este motivo, la pareja está deseando celebrarlo con los hijos de Irene. Asimismo, la periodista ha recalcado que su pareja mantiene una estupenda relación con sus hijos, fruto de su matrimonio con Juan Pablo Lauro.

David ha contado que tuvo la ayuda de su suegra para la elección del anillo y que la madre de Irene Villa estuvo muy pendiente en todo momento. También ha dicho que visitó muchas joyerías y que, aunque no tenía una idea concreta, sí quería que la sortija simbolizara un enlace, una unión, como así ha sido. No obstante, ha explicado que le daba un poco de reparo no acertar con la talla. A pesar de que todavía no tienen claros los detalles de cómo va a ser la boda, la fecha o el lugar elegido para la celebración, Irene Villa sí que ha comentado que su vestido de novia va a ser de la diseñadora Silvia Fernández. La periodista ha dicho que no tiene ninguna prisa por organizar los trámites, y que quiere disfrutar de esta etapa como ‘princesa prometida’.