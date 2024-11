‘TardeAR’ lidera en audiencia gracias a la entrevista a Elisa Mouliaá: «Errejón es peligroso»

TardeAR está de racha y ha empezado la semana liderando en audiencia. El lunes 18 de noviembre, el programa de Ana Rosa Quintana consiguió un buen 10,2 % de cuota de pantalla frente al 9,8% de su principal competencia, Y ahora Sonsoles en Antena 3. Ese día, el espacio de Telecinco destacó, entre otras cosas, por una entrevista en directo con Elisa Mouliaá, la mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por violencia sexual, después de que el exdiputado y exportavoz de Sumar la haya acusado de interponer una denuncia falsa. La actriz, que tuvo que ser ingresada en un hospital tras sufrir un ataque de ansiedad, confesó, ante Ana Rosa Quintana, que: «Esta persona (Errejón) tiene que ser diagnosticada de un trastorno mental porque era repetitivo. No se hace oficial porque hay muchos impedimentos como es el dinero o la identidad. Es poner en riesgo todo. Me he estado sintiendo frustrada y sola y esta semana se me ha ocurrido montar una ONG para recaudar fondos y dar sostén económico a las mujeres que decidan dar el paso».

Recordemos que la actriz, conocida por series como Águila Roja, ha sido la única mujer que ha denunciado ante la policía al exdiputado y exportavoz de ‘Sumar’ por un presunto delito de abuso sexual. Ahora, ella está en entredicho y le confesó a Ana Rosa Quintana la ruina moral y económica que ha vivido durante las últimas semanas.

«Estuve en urgencias porque estaba mareadísima. No me encontraba nada bien. No soy de somatizar. Soy tranquila, llevo una vida tranquila… pero creo que todo esto me ha venido muy grande. No me esperaba una reacción tan agresiva por su parte. Me pilló por sorpresa y no lo pude encajar, así que acabé en el hospital por un tremendo mareo», confesó Mouliaá en primer lugar.

Pero no solo la contestación de Errejón habría sido lo que habría llevado al límite a Elisa Mouliaá, sino también todo lo que ha vivido desde que reveló públicamente la presunta agresión sexual sufrida por parte del exdiputado. «Son muchas cosas. Se ha juntado que esto me salió de dentro como un impulso genuino para intentar ayudar y proteger a las mujeres que pudieran venir después, sin pensar realmente las consecuencias y me ha venido todo de golpe. Entre eso, los haters que me han cerrado mi negocio digital… He perdido dinero. Y aunque he recibido mucho apoyo tampoco he tenido nunca este linchamiento mediático», explicó la actriz.

A pesar de que existían varias denunciantes, Elisa Mouliaá ha sido la única mujer que ha llegado a dar el paso en comisaría contra Íñigo Errejón. «No es decepción pero sí frustración por un sistema complicado que no ayuda a las mujeres», confesó la actriz en TardeAR. Para Elisa, parte de ello tiene que ver «con la identidad, ya que muchas no quieren que su entorno se entere», pero aseguró que los testimonios son reales y se mostró contundente ante el político: «Esta persona tiene que ser diagnosticada de un trastorno mental porque era repetitivo. No se hace oficial porque hay muchos impedimentos como es el dinero o la identidad. Es poner en riesgo todo. Me he estado sintiendo frustrada y sola y esta semana se me ha ocurrido montar una ONG para recaudar fondos y dar sostén económico a las mujeres que decidan dar el paso».

Por otra parte, Elisa Mouliaá también respondió a Íñigo Errejón sobre su última acusación por «denuncia falsa» y «mala fe». «Mala fe por mi parte no ha habido. Y desde luego denuncia falsa, tampoco. Me he mostrado tal y como soy: transparente. He publicado hasta las conversaciones con amigas, posteriores a ese encuentro, donde decía que me estaba ‘invadiendo’. Todo lo que relato es real. Otra cosa es que no pueda demostrar lesiones o con parte médico todo este tema, que no sé en qué punto está ahora con la ley del ‘Solo sí es sí».

«Estamos ante una persona peligrosa que lo podría repetir. Yo hablé con una chica que le había ocurrido esto hace diez años, después de dar un mitin político y fue un poco el mismo patrón que conmigo. De repente la tenía en el hotel y sin mediar palabra. Te puede gustar el juego sucio y esto del poder, pero tiene que haber una confianza y consentimiento. No puedes ir de cero a cien sin que haya habido una conversación, una seducción… Esta persona no preguntaba por ti», añadió Elisa Mouliaá en su entrevista en TardeAR.