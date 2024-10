‘TardeAR’ habla en exclusiva con Elisa Mouliaá tras denunciar a Errejón: «Me había ilusionado y se me cayó un mito»

Elisa Mouliaá ha hablado en exclusiva con TardeAR después de acusar a Íñigo Errejón de acoso sexual. La actriz rompe su silencio en Telecinco después de hacerse pública la denuncia contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso. «Lo único que quiero es ayudar a otras víctimas y esclarecer los hechos, porque como se entendía que podían ser denuncias falsas, yo quería desmentirlo y decir que a mí también me pasó. Y que, si hay otras mujeres, por favor, que denuncien» ha declarado la actriz y presentadora, además de asegurar que: «Estoy muy saturada con todo, muy revuelta porque he vuelto a recordar el episodio. No fue plato de buen gusto, fue muy incómodo y me dejó un tiempo en shock porque me había ilusionado mucho con este chico y a mí se me cayó un mito».

Íñigo Errejón, quien hasta ahora se desempeñaba como portavoz de Sumar en el Congreso, anunció este jueves, 24 de octubre, su decisión de renunciar a su escaño y abandonar la política. Esta noticia llegó en medio de múltiples acusaciones de acoso sexual y violencia machista en su contra. La renuncia se produce tras la divulgación de una denuncia anónima por parte de la periodista Cristina Fallarás, en la que se describen varios episodios de presunto acoso por parte de Errejón. Además, a todo esto se suma la denuncia interpuesta por la actriz y presentadora contra el ya ex político por un acto de violencia machista .

Las declaraciones de Elisa Mouliaá en ‘TardeAR’

El viernes 25 de octubre, TardeAR emitió una conversación que había tenido ese mismo día Elisa Mouliaá con el equipo del programa. “Lo único que quiero es ayudar a otras víctimas y esclarecer los hechos, porque como se entendía que podían ser denuncias falsas, yo quería desmentirlo y decir que a mí también me pasó. Y que, si hay otras mujeres, por favor, que denuncien», comenzó diciendo la actriz.

La intérprete señaló que otras víctimas del expolítico se han puesto en contacto con ella: «Lo que pasa es que hoy tengo un día… estoy un poco saturada. Ya les he ofrecido mi ayuda y, sobre todo, buscar un abogado para todas».

La actriz mencionó que estaba ilusionada con Errejón: «Estoy muy saturada con todo, muy revuelta porque he vuelto a recordar el episodio. No fue plato de buen gusto, fue muy incómodo y me dejó un tiempo en shock porque me había ilusionado mucho con este chico y a mí se me cayó un mito».

«Pasó todo esto, explotó todo y la verdad que hubiera caído sobre mi conciencia el hecho de no haber hablado. Hablé porque no me quedaba otra porque lo vi y dije, es que tengo que hablar porque es que si no me va a pesar toda mi vida», confesó la actriz en el programa.

La denuncia Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá presentó este viernes una denuncia ante la Policía Nacional por el acto de violencia machista que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón.

Los hechos que relata la artista ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron lugar a finales del mes de septiembre del año 2021, según indica el escrito. Llevaban un año hablando por redes sociales y, en el día de los hechos, Errejón la invitó a la presentación de su libro. Posteriormente, tomaron unas cervezas y Mouliaá le invitó a una fiesta con amigos de ella

Entre otras cosas, según la denuncia, la actriz relata que Errejón «la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa. El denunciado cerró con pestillo la puerta, para impedir que la dicente pudiese escapar, comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos. Le llegó a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases lascivas del tipo cómo me pones, todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante. Acto seguido empujó a la dicente sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».