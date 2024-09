‘TardeAR’: Ana Rosa Quintana lidera con un especial sobre Jimmy Giménez-Arnau

El martes 17 de septiembre, Ana Rosa Quintana lideró la tarde de Telecinco con un 11% de cuota de pantalla. Ese día, gran parte del contenido de TardeAR estuvo dedicado a la triste noticia del fallecimiento del habitual colaborador de TV y de OKDIARIO, Jimmy Giménez-Arnau. La presentadora de Mediaset arrancó el programa informando a Jorge Javier Vázquez (su telonero en El diario de Jorge) de la tragedia: «Vamos a hablar de algo que a nosotros nos ha producido una enorme tristeza, sé que estás en directo y que no te has enterado de la noticia, ha muerto Jimmy Giménez-Arnau. Con el que tenemos, tanto tú como yo, muchos años de trabajar juntos, recuerdos,…», le dijo Quintana a Vázquez, a lo que el catalán contestó: «Tanto años trabajando con él, tantísimos años. No me había enterado, lo siento muchísimo». Además, varias tertulianas de TardeAR informaron que habían hablado con Sandra Salgado, viuda de Giménez-Arnau.

Audiencias: Ana Rosa gana

La guerra por las tardes televisivas sigue estando protagonizada por Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, a la espera de que La 1 estrene la serie Valle Salvaje a partir del jueves 19 de septiembre, aunque el piloto se podrá ver este miércoles en el prime time de la cadena pública.

El martes pasado TardeAR (Telecinco) se impuso a su rival con un 11% y 740.000 espectadores en una jornada marcada por la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. Y ahora Sonsoles, por su parte, anotó un 10,5% y 728.000 seguidores.

Ana Rosa Quintana, muy afectada por la muerte de Jimmy Giménez-Arnau

Ante esto, Vázquez dijo: «Tanto años trabajando con él, tantísimos años. No me había enterado, lo siento muchísimo». Ana Rosa se mostró bastante afectada: «Son tantos años, tantos recuerdos… para mí ha sido un palo tremendo».

Como homenaje, Ana Rosa Quintana, le dedicó unas bonitas palabras a su amigo y compañero: «Es uno de los periodistas más mordaces de la historia del periodismo español, una pluma tan afilada que nunca se casaba con nadie. Nosotros nos quedamos con su valor humano, un tipo amigo de sus amigos, leal, cercano, risueño, inteligente, una persona que se hacía querer como pocos. Una vida de película desde que nació a bordo de un transatlántico y que navegó por oceános de letras, un aventurero que surcó los platós más duros y que abordó a los invitados, valiente como pocos. Un periodista que convirtió la entrevista de la crónica social en un género de altura por su ironía, sus preguntas ácidas y una sátira que siempre recordaremos. Jimmy escribió en sus memorias: Solo aspiro a que se diviertan mucho y descubran que no siempre los primeros de la clase son los que acaban siendo más felices. Pasen y lean. Jimmy, amigo, te leemos, te recordamos. Descansa en paz»

Además, la periodista Marisa Martín Blázquez, compañera Jimmy, conectó en directo en TardeAR y, además de recordar con cariño a su amigo, informó sobre cómo se encuentra Sandra Salgado, la mujer de Giménez-Arnau tras su muerte. «Sandra está hecha polvo, ha sido una historia de amor alucinante. A Jimmy le dio mucha paz».

La colaboradora de TardeAR, Leticia Requejo contó en directo que había podido hablar con Sandra Salgado dos veces durante la tarde. «A las 16:45 horas nos llegaba la información del fallecimiento de Jimmy, ha sido, precisamente Sandra, la que nos ha confirmado la triste noticia, muy nerviosa. como no podía ser de otra manera y, entre lágrimas, nos ha dicho que ha sido algo inesperado».