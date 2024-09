Una invitada de ‘El Diario de Jorge’ se desmaya en directo y el equipo médico entra en plató

El lunes ha sido muy complicado en El diario de Jorge debido a que una de las invitadas de la tarde ha sufrido un desmayo al vivir el reencuentro con uno de sus hermanos después de décadas sin verse y vivir a miles de kilómetros. Jorge Javier Vázquez sigue luchando en las tardes de Telecinco para conseguir audiencia, aunque la competencia que hay en las tardes le está provocando que no llegue al 8 %, por lo que tendrá que seguir buscando historias originales y necesitando de la paciencia de Mediaset después de que cancelasen Así es la vida por sus bajos datos, aunque el catalán no está consiguiendo mejorarlos con su espacio de testimonios.

Este Diario de Patricia actualizado tiene como gran atractivo el encuentro entre amigos o familiares que tienen cosas que decirse para aclarar situaciones o como forma de agradecimiento, aunque también hay hueco para reencuentros emocionantes. Es el caso que vivieron con cuatro hermanos que hacía 30 años que no se veían, pero por fin tendrían oportunidad de cerrar viejas rencillas y comenzar de nuevo. Todo comenzó hace años cuando Tomy y Lisy decidieron romper relación por completo por algo que nunca quisieron aclarar al resto, pero que ya en plató aclararon que vino provocado por el trato de favor que su madre tenía por Lisy, lo que provocó las envidias y discusiones entre los que no tenían tanta atención, llevando a provocar discusiones. Wendy, Angy y Lisi decidieron que ya era el momento de acabar con ese problema y cerrar todas las heridas posibles después de tantos años, por lo que han recurrido a la ayuda de Jorge Javier y su equipo del programa para localizar a su hermano y mandarle un mensaje.

Aunque ellas estaban en el plató, la dirección decidió ocultarles que su hermano estaba en España y que había viajado desde Manchester hasta Madrid para poder darse un abrazo todos juntos por primera vez en mucho tiempo. Cuando el presentador ha anunciado que Tomy todos se han emocionado mucho, tanto que las tres han corrido a abrazarle antes de que pudiera llegar al sofá debido a que camina con un bastón con cierta dificultad.

Lisy ha sido la última en darle ese abrazo, pero la emoción le ha superado y en ese momento ha sufrido un desmayo que casi les hace caer a los dos al suelo. Por suerte había muy cerca un sofá que ha amortiguado la caída. «Ay, ay, perdón. ¡Lisy! ¡Lisy! Ay que de la emoción se ha desmayado», ha tenido que intervenir Jorge al darse cuenta de lo ocurrido y teniendo que darle aire para intentar que se recuperase.

El nerviosismo ha sido enorme mientras llegaban los médicos de la cadena, pero pronto la invitada de El diario de Jorge se ha recuperado, aunque no ha vuelto a aparecer en el programa, mientras el presentador se ha esforzado para que las cámaras no mostrasen el momento en directo a los espectadores.

Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana se ha interesado por lo sucedido en su conexión antes de comenzar TardeAR. «Que te den a ti también un poquito de agua porque te has quedado blanco. Luego me cuentas, pero ya estoy viendo que están los cuatro y están bien», le ha dicho la presentadora a su compañero, que todavía tenía la preocupación en el cuerpo.