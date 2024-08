Una invitada de ‘El diario de Jorge’ nos cuenta su experiencia: «Un engaño y poca profesionalidad»

El nuevo programa de Jorge Javier Vázquez sigue intentando encontrar su hueco en las tardes de Telecinco desde hace semanas, aunque las audiencias no están acompañando por el momento. Por si no hubieran suficientes problemas, Happy FM ha podido hablar con una de las invitadas al programa que nos cuenta cómo fue la experiencia en El diario de Jorge.

Patricia acudió el pasado día 5 de agosto al programa que titulado Ha nacido una estrella, donde pretendía darse a conocer ante el público con su proyecto en el mundo del clown, donde utiliza el nombre artístico de Patty Mor. Al ponerse en contacto con la producción del espacio, explicó que a sus 60 años -comenzó hace pocos con este nuevo camino profesional- se ha encontrado con la incomprensión de sus hijos, que no le apoyan y que prefieren que se dedique a otros trabajos.

En el programa pudo conocer a Jorge Javier Vázquez, presentador al que admira desde hace años, y pensaba que sería una tarde para el recuerdo, aunque luego no fue así. Desde Tarrasa se desplazó a Madrid para dar una sorpresa a sus hijos, a los que pretendía pedir apoyo en televisión después de haber tenido un divorcio muy complicado que le hizo cambiar por completo su vida.

Tras contar de forma muy breve su historia, el ritmo frenético del programa le hizo tener que marcharse del plató hasta una habitación escondida para evitar ser vista por Marta y Víctor, sus hijos. Ellos acudieron al programa con la excusa de someterse a un casting para realities de Telecinco en pleno directo, una mentira que el equipo de producción les contó.

Una vez con el presentador, se sometieron a unas pequeñas pruebas para demostrar si valían para este tipo de programas, recibiendo unas demoledoras frases por parte de la supuesta directora de casting, que en realidad era su madre. Los que los jóvenes no esperaban después de su show en televisión era que apareciese ella para una reprimenda en público.

En su aparición les pidió que no se avergonzasen de ella y le diesen más apoyo a la hora de crear sus vídeos, pero no parece que la jugada haya salido bien. Aunque es cierto que cada minuto en televisión vale oro, la historia de Patricia y sus hijos se cerró rápido y corriendo con un abrazo forzado en apenas 15 minutos, dejando sin un desenlace claro este tema y sin explicarles a los jóvenes qué había pasado en realidad.

Lo cierto es que lo que ella nos cuenta es que desde aquel día sus hijos están molestos con ella por esta aparición en televisión, ya que habían ido con gran ilusión de acudir un casting. En concreto, lo que más les ha molestado son las duras frases «dais vergüenza» o «no valéis para esto» que supuestamente había dicho ella y que aparecieron en una enorme pantalla al hacer las pruebas del casting.

Tras intentar explicarles que todo era mentira, solo ha conseguido que desde el programa le digan que fue «una broma», pero lo que ella necesita es una explicación y una disculpa para poder solucionar el inesperado problema familiar que han creado.

Pero ahí no acaban las quejas de la invitada de El diario de Jorge, ya que también nos cuenta que varias personas de producción le animaron a hacerle una canción y un videoclip a Jorge Javier, prometiéndole que saldría en televisión y que así podría promocionar su proyecto artístico. La realidad es que en ningún momento apareció ni un solo segundo de este vídeo y apenas pudo ver al presentador, otro de sus sueños.

En las conversaciones que tiene grabadas, se puede escuchar como le prometen que se convertirá en viral, pero lo cierto es que estas ilusiones no se han visto cumplidas en ningún momento. «Gustó tanto que me pidieron que montará un videoclip, me dijeron que la tenía que cantar en el programa…», asegura.

Preguntada por cómo fue el trato, Patricia lo califica de «un engaño y poca profesionalidad». Además, denuncia que durante las cinco largas horas que estuvo allí no hizo más que firmar papeles, hacer entrevistas para contenido en redes sociales y muchas pruebas de vestuario, algo que no entiende cuando incluso le pidieron que llevase su vestuario de clown, pudiendo lucir solo su nariz roja.

Para Patty Mor esta experiencia ha sido todo un problema, pero asegura que desde el programa no le ayudan en nada. Al cierre de este artículo Happy FM ha intentado conocer la versión de El diario de Jorge, pero por el momento no ha recibido respuesta.