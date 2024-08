Jorge Javier rompe a llorar por una historia que le recuerda a su padre: «No siempre fue tan fácil»

Tarde de grandes emociones la de este lunes en El diario de Jorge con la visita de Astra, una joven de 26 años, y su padre, que le ha mostrado su apoyo. Al comprobar el final feliz de esta historia, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar las lágrimas de emoción al recordar a su propio padre, un momento que le ha removido los recuerdos por completo.

La protagonista es una chica que ha terminado su transición de hombre a mujer y que se ha encontrado con la sorpresa de que su familia había ido al programa a mostrarle su apoyo. Su padre ha sido el que ha querido reconocer este duro camino y confesar ante las cámaras que al principio el costó mucho entender el proceso que estaba viviendo, aunque al final ha decidido darle su apoyo.

Ella, que no sabía que su familia estaba en el plató, salió minutos después pensando que acudiría sola para contar su historia, que ha estado llena de momentos duros. «Sufrí una agresión por parte de cuatro chicos en un festival en Benidorm y de ahí lo enlace con una depresión heavy. Pasaron seis meses y dije a mis padres que iba a salir reforzada y que a partir de ahora me llamasen Astra», ha explicado ante las cámaras.

Por suerte, la joven decidió que nada le debía parar, por eso salió más reforzada de aquel momento traumático: «Pensé que si me iban a pegar una paliza, por qué no ser feliz». Después de esta confesión el programa ha abierto las puertas del plató al padre, hermano y una amiga de la invitada, que le han dado su apoyo en público.

«Quiero pedirte perdón por si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado. Me has hecho crecer mucho como persona. Estaba estancado y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado. Siempre te voy a apoyar y me encanta que cuando tengas problemas al primer teléfono que llames es el mío», le ha dicho su progenitor.

Este momento ha provocado la emoción de todos los presentes en el plató, pero especialmente del presentador, al que le han venido recuerdos de su juventud y de su infancia. «Disfrútalo porque esta relación nos la han robado a mucha gente. No poder tener esa relación tan sincera con nuestros padres… Yo con mi madre ahora sí, pero de verdad es una suerte para estas nuevas generaciones. No siempre ha sido así. No siempre fue tan fácil», era el consejo que le daba.

Ya entre lágrimas, ha seguido diciendo que es muy importante «contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante en tu vida», algo de lo que no siempre pudo disfrutar con el suyo. Para terminar, ha mandado «un recuerdo a aquellos padres estén donde estén».

La relación de Jorge Javier Vázquez con su padre

El de Badalona perdió a los 30 años a su padre por culpa de un tumor cerebral. En su blog de la revista Lecturas ha contado que pese a que en aquel momento ya trabajaba como periodista e incluso ya era colaborador de Ana Rosa Quintana en televisión, en concreto en el programa Sabor a ti, que se emitió en las tardes de Antena 3, no estaba contento.

La espinita que se le queda es que no terminó de aceptar su vida, especialmente su trabajo, ya que no le gustaba que no fuera algo estable, además de su orientación sexual.