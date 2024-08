Jorge Javier Vázquez sorprende a una invitada de ‘El Diario de Jorge’ con un ‘cadáver’

El pasado miércoles 31 de julio pudimos disfrutar de un nuevo programa de El Diario de Jorge presentado por Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, conocimos nuevas y sorprendentes historias que no han dejado indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en Nico y Mely, que forjaron una gran amistad a través de redes sociales pero, por diversos motivos, no habían podido verse en persona.

Aparentemente se trataba de una situación normal, pero nadie imaginaba cómo iba a ser ese primer encuentro entre Nico y Mely. Para impresionar a esta última, el presentador organizó una sorpresa que no iba a dejar indiferente a nadie: Nico se hizo pasar por un cadáver, sobre una camilla y cubierta por una sábana.

«Esto da un poquito de impresión», comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. Lejos de que todo quede ahí, el presentador de El Diario de Jorge quiso ir mucho más allá: «Esto es el sitio al que cuanto más tardemos en llegar mejor, porque es un sitio frío como la muerte». Fue entonces cuando el catalán bromeó con la presunta muerte de Nico: «Pese a todo, vuestra amistad está muy viva… pero él ya está la morgue».

El divertido momento de Jorge Javier haciendo una prueba de tanatopraxia: «Cuando la palmes sentirás que estás así» #ElDiarioDeJorge31J https://t.co/ads5E6evKK — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) July 31, 2024

Posteriormente, Jorge Javier Vázquez volvió al plató principal del programa para encontrarse con Mely, una estudiante de tanatopraxia. No tardó en hablar con ella para conocer su historia: «Tú tienes una relación especial con los muertos, pero aparte te estás dedicando a algo que tiene que ver con ellos», comenzó diciendo.

Ella no solamente se sinceró al respecto, sino que desveló algunas de las experiencias que ha tenido. Fue entonces cuando el presentador de El Diario de Jorge invitó a la joven a entrar a otra zona del plató, en la que se encontraba Nico sobre esa fría camilla haciéndose pasar por un cadáver. Una escena de lo más peculiar.

«Vamos a hacer una demostración de tanatopraxia», informó Jorge Javier Vázquez. Mely no tuvo ningún apuro a la hora de enfrentarse a la que iba a ser su supuesta primera práctica con un cadáver. Al destaparle, se encontró con Nico y, como era de esperar, se quedó verdaderamente impactada. ¡Y no es para menos!

.@jjaviervazquez completa el altar a sus galgos fallecidos con un último elemento: «Espero que no aumentemos la familia» #ElDiarioDeJorge31J https://t.co/C1TBKjUqLL — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) July 31, 2024

«¡No me lo puedo creer! Me voy a emocionar y todo. Te has muerto aquí y todo, ya no me separo de ti», aseguró la invitada de El Diario de Jorge, mientras no dejaba de abrazar fuertemente a Nico. Es más, reconoció que se había quedado sin palabras puesto que no se esperaba esa sorpresa, ni mucho menos: «Me he quedado en shock».

Tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza, Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo se sintió Nico mientras esperaba la llegada de Mely en la fría camilla: «Es precioso. Hay un sol y una brisa muy agradables», reconoció. Sin duda, una escena de lo más peculiar que dejó a los espectadores verdaderamente sin palabras, y no es para menos.