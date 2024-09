Sonsoles Ónega sorprende a Ana Obregón durante su estreno en ‘Y ahora Sonsoles’: «¡Eso ahórratelo!»

Sonsoles Ónega ha regresado de sus merecidas vacaciones con las pilas cargadas para hacer frente a una nueva temporada de Y ahora Sonsoles, uno de los programas con más éxito de Antena 3. La presentadora, que volvió a la pequeña pantalla el pasado lunes 26 de agosto, lo hizo con grandes novedades y sorpresas bajo el brazo, pero también fichajes. Pudimos conocer que María José Suárez y María del Monte se incorporaban al equipo de colaboradores, pero no todo quedaba ahí. Y es que el equipo de Sonsoles Ónega se guardaba un as bajo la manga, que por fin se ha dado a conocer. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de Ana Obregón. El pasado miércoles, la bióloga se estrenó como colaboradora en el programa presentado por Sonsoles Ónega. De hecho, entró en plató a pocos minutos de comenzar la nueva entrega.

El público, como no podía ser de otra manera, la recibió con los brazos abiertos y entre fuertes aplausos. La nueva colaboradora de Y ahora Sonsoles, como no podía ser de otra manera, se quedó completamente impactada y sin palabras con esta reacción por parte de sus nuevos compañeros: «Me emociona muchísimo el recibimiento», reconoció. Visiblemente agradecida por esta nueva etapa profesional, Ana Obregón no dudó un solo segundo en reconocer lo muchísimo que aprecia a la presentadora de este programa que se emite todas las tardes, de lunes a viernes, en Antena 3: «Sonsoles, yo te admiro muchísimo». A pesar de este precioso comentario, la presentadora no tardó en parar los pies a su nueva compañera para tratar de seguir, cuanto antes, con el transcurso del programa: «Bueno, ¡eso ahórratelo!».

Ana hizo caso omiso a la presentadora, y continuó con su discurso en Y ahora Sonsoles: «Vamos al turrón. Me encanta este programa y me encanta estar aquí. Me vais a tener todas las semanas», informó. Poco después, la reconocida actriz y presentadora decidió saludar a los que, a partir de ahora, iban a ser sus compañeros en este nuevo proyecto que afronta con muchísimas ganas y, sobre todo, ilusión.

«En la tele he hecho de todo, solo me faltaba El Tiempo, pero estar de colaboradora en este programa con tanto respeto y sin amarillismo… Me encanta estar aquí», confesó, visiblemente emocionada y agradecida. Es más que evidente que se trata de una oportunidad verdaderamente única para ella, tanto a nivel personal como profesional.

El programa se fue desarrollando con total normalidad y Ana Obregón fue demostrando por qué era uno de los fichajes estrella de esta temporada. Y es que participó en varias ocasiones, opinó sobre diversos asuntos y se sentía verdaderamente cómoda con sus compañeros. ¡Estamos convencidos de que va a disfrutar, y mucho, de esta nueva etapa profesional!