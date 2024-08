María José Suárez ficha como colaboradora del programa de Sonsoles Ónega

María José Suárez vuelve a acaparar gran parte de la atención mediática. Después de conocerse su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y protagonizar un reportaje en actitud muy cariñosa con su amigo Elías, la sevillana ha regresado de sus vacaciones con más ganas que nunca de retomar su vida profesional. Tanto es así que, según ha trascendido, el programa Y ahora Sonsoles la ha fichado como colaboradora de su nueva temporada que arranca este lunes, 26 de agosto.

Por ahora, ni el formato ni la modelo se han pronunciado al respecto. No obstante, fue la propia Sonsoles Ónega la que reveló que durante la primera emisión de la temporada estaría acompaña de una invitada muy especial. Por aquel entonces no quiso desvelar la identidad de dicho personaje pero, a tan solo unas horas de que arranque esta esperada emisión, se ha publicado que se trata de la ex pareja del jinete.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Según ha podido adelantar en primicia Informalia, María José Suárez formará parte del equipo del formato como experta en moda y belleza, aunque en su primera aparición como colaboradora también concederá una entrevista en la que contestará las últimas actualizaciones que han surgido alrededor de su ruptura con Escassi y su nueva situación sentimental, la cual también ha estado en boca de todos recientemente.

Su afinidad con Sonsoles Ónega

Este nuevo proyecto profesional de María José Suárez ha surgido tan solo unos días después de que intercambiara mensajes en la Red con Sonsoles Ónega, que han dejado al descubierto la buena sintonía que existe entre ambas. «Aún estoy leyendo todos vuestros mensajes, os abrazo a todas las que me contáis vuestras historias y estáis pasando por un mal momento, todo pasa y no estáis solas. Sanar dedicándote tiempo para ti, para ordenar tus pensamientos, leer o simplemente tomar el sol», escribía la modelo junto a una imagen en la que aparecía la portada del libro Después del amor, escrito por la periodista mencionada.

Sonsoles Ónega manda un mensaje a María José Suárez en la Red. (Foto: Instagram)

A los pocos minutos, Ónega, muy orgullosa de que la nueva colaboradora de su programa estuviera leyendo su obra, compartió la fotografía, a la que añadió un escueto pero muy sincero mensaje: «Después del amor, querida @mariajosesuarezoficial, amor del bueno».

El balance de su verano

Desde Miami, el último viaje que ha realizado este verano (del que regresó el pasado fin de semana), María José Suárez hizo balance del que posiblemente haya sido uno del los veranos más difíciles de su vida. «Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía…», escribía en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Pero eso no fue todo, y es que más allá de enumerar los buenos momentos que ha vivido en esta época estival, la modelo también quiso mandar una indirecta a Escassi, aclarando que está consiguiendo superar su ruptura de una manera muy favorable: «Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera. Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho, y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas. La vida a veces duele pero el resto del tiempo es maravillosa», concluía.