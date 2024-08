María José Suárez reacciona tras ser fotografiada con otro hombre después de su ruptura con Escassi

María José Suárez ya ha regresado a España. Después de disfrutar de unas vacaciones inmejorables al otro lado del charco, concretamente en Miami, la modelo ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid este sábado, 24 de agosto, donde, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida por la prensa. En los últimos días, la sevillana ha vuelto a ser noticia tras ser fotografiada, en actitud cariñosa, con un hombre con el que, según ha trascendido, compartió una romántica velada en el centro de la capital hispalense. Es por ello por lo que los reporteros no han dudado en preguntarle sobre si vuelve a estar ilusionada en el amor después de su sonada ruptura con Álvaro Escassi, algo a lo que ha preferido no contestar.

«Está todo muy bien. No voy a comentar nada», decía. A la pregunta sobre si estaba feliz, respondía un tajante «sí», aunque ante los detalles que se han publicado acerca de la identidad de Elías, el hombre con el que ha protagonizado las imágenes mencionadas, se limitaba a sonreír de una manera discreta, sin confirmar ni desmentir ninguna información.

María José Suárez en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto al vendaval mediático que ha vivido en los últimos meses tras conocerse su ruptura con el jinete, María José ha manifestado que está centrada en ser feliz y en «recuperar la tranquilidad» después de todo lo que ha pasado. Asimismo aseguraba que no había vuelto a hablar con Valeri, la supuesta amante de Escassi, al mismo tiempo que confirmaba que no había puesto ninguna demanda en contra de su ex pareja, por ahora. No obstante, señalaba que a pesar de todo, había disfrutado del verano: «Dentro de lo que cabe, me lo he pasado bien, he sacado buenos momentos», decía.

¿Quién es Elías?

Era este miércoles cuando la revista Lecturas sorprendía a todos sus lectores publicando un reportaje protagonizado por María José Suárez junto a otro hombre con el que podría haber recuperado la ilusión en el amor. El medio mencionado anunciaba que la modelo había compartido una agradable velada junto a un joven desconocido y, horas después, era el programa de Y ahora Sonsoles el que destapaba la identidad del mismo.

Elías, el hombre con el que ha sido fotografiado María José Suárez en Sevilla. (Foto: Atresmedia)

Su nombre es Elías, curiosamente el mismo que el hijo de la modelo. Es amante del surf, el triatlón y el ciclismo, tal y como ha adelantado el espacio televisivo mencionado, por lo que se le podría definir como un apasionado del deporte. Además, también es un fanático de la gastronomía y los barcos, algo en lo que coincide con María José.

Por ahora no se conocen más detalles acerca de este misterioso hombre que podría haber devuelto la ilusión a la que fue Miss España. Por su parte, la sevillana tampoco ha querido aportar más datos de los publicados, por lo que no se tiene confirmación de que sean ciertos los rumores de que su corazón vuelve a estar ocupado.