Ana Rosa Quintana: «Nunca he querido volver a las mañanas pero echo de menos la política»

Ana Rosa Quintana vuelve a TardeAR este lunes y ha concedido una entrevista exclusiva a OKDIARIO en la que analiza cómo ha sido la primera temporada de su nuevo formato para las tardes de Telecinco. Nos habla también de las audiencias y de cómo es competir con dos cadenas televisivas -TVE y Antena 3- que no llevan publicidad en su franja.

La periodista de Mediaset también aclara los rumores que apuntaban a que, o bien quería regresar como presentadora de un programa matinal o bien quería jubilarse: «Nunca ha existido esa posibilidad. No echo de menos las mañanas pero sí la política. La tarde tiene otro público. Si te das cuenta, las tertulias de radio políticas duran hasta las 10:00 horas, luego vas a tener informativos al medio día y por la noche. El público de la tarde llega de otra manera, lo que quiere es entretenerse. Hemos intentado meter política y no ha funcionado», nos aclara la periodista, además de hablarnos abiertamente de Jorge Javier Vázquez, su primer invitado de la temporada: «Ha regresado el Jorge de antes. Antes estaba cabreado, había perdido la alegría».

«Una temporada interesante, dura»

Ana Rosa Quintana, tras las vacaciones de verano, regresará al frente de TardeAR este lunes. Para analizar lo que ha supuesto para ella el cambiar de franja horaria tras 19 años dominando las mañanas con El programa de Ana Rosa, la comunicadora ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que reconoce que, la primera temporada de TardeAR ha sido «interesante… Una temporada dura: un formato nuevo, colaboradores nuevos, equipo nuevo.… Hemos tenido que crear equipo. Hemos creado un suelo, hemos tenido un target comercial espectacular. Siempre hemos ganado en eso. También es verdad que la audiencia estaba acostumbrada a ver Sálvame en esa franja durante mucho tiempo y ahora nosotros hacemos otra cosa y con otro tono».

Competir contra dos cadenas sin publicidad

Es verdad que los datos no han sido los esperados. En su primera temporada, TardeAR ha tenido una media de 10.1 % de cuota de pantalla y 872.000 espectadores. Eso sí, siempre ha estado por encima de la media de Telecinco. Además, hay que tener en cuenta una cosa: Quintana compite contra las telenovelas de La 1 de TVE y contra Y ahora Sonsoles en Antena 3. En ambos casos, no hay anuncios. «Lo que ha marcado la audiencia es que he competido con dos cadenas sin publicidad. Yo tengo un cuarto de hora de anuncios, luego es muy difícil levantar eso. No hemos competido en igualdad», nos confiesa Ana Rosa. Es cierto, TVE, al ser estatal no emite anuncios y Antena3, para proteger a Sonsoles Ónega (ex trabajadora de Quintana que fichó por la competencia en 2022).

¿Ana Rosa, a pesar de todo, está satisfecha con la primera temporada de TardeAR? «A mí me gustaría haber tenido más audiencia pero es hora de recoger lo sembrado. La cadena está encantada. La tarde es muy complicada, hay mucha competencia. En la mañana seguimos triunfando (con La mirada crítica y Vamos a ver (espacio que produce su empresa Unicorn Content), porque llevamos mucho tiempo en esa franja, la audiencia se ha acostumbrado a nosotros».

Lo que sí llama la atención es que, además de fichar a Sonsoles Ónega, Antena3 para Y ahora Sonsoles a contratado también a trabajadores que vienen directamente Unicorn Content, tal es el caso del director Joseba Gastesi (que antes estuvo en TardeAR) y de Andrea Olivas, la ex directora de contenidos de Cuarzo Producciones y de El programa de Ana Rosa. Ante esta situación, Quintana, lejos de entrar en polémicas, responde orgullosa: «Somos una escuela maravillosa. A todos los que formamos aquí, se los rifan».

«No, no me voy a ir»

Durante meses ha habido muchas voces, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que apuntaban a que Ana Rosa, insatisfecha con el rendimiento de TardeAR, habría exigido volver a las mañanas. Ella responde tajante. «Nunca ha existido esa posibilidad. Esto ha sido un rumor muy insistente que puede haber nacido de alguien muy interesado en que yo me vaya, pero no. Nunca ha estado sobre la mesa ni jubilarme, ni regresar a las mañanas ni no regresar a TardeAR».

Al ser preguntada por qué horario prefiere, Quintana analiza los pros y los contras: «Pues a ver, el horario de la mañana era durísimo. No podía salir a una cena o a algún evento. Pero el horario de tarde, al final, es estar todo el día allí. Entro a las 11 de la mañana y salgo a las 21.00. Pero bueno, es lo que nos pasa a los que hacemos programas diarios, nunca me ha tocado un programa semanal o de una vez al mes. No, de esos nunca me han tocado», contesta ella riendo.

¿Qué cree Ana Rosa que sucederá con Daniel Sancho?

TardeAR, es cierto, apenas aborda temas políticos y se centra, además de la crónica rosa, en información social y en sucesos. De hecho, la razón principal de que Ana Rosa vuelva al programa una semana antes de lo prevista es la sentencia a Daniel Sancho, que se hará pública el jueves 29 de agosto. ¿Qué cree Ana Rosa que le puede pasar al hijo del actor Rodolfo Sancho tras ser acusado del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia? La presentadora opina que: «Puede pasar de todo, aunque no creo que haya pena de muerte y cadena perpetua».

«Jorge Javier había perdido la alegría, estaba cabreado»

El plato fuerte de este lunes será la entrevista que Ana Rosa le hará a Jorge Javier Vázquez, actual presentador de El diario de Jorge programa telonero de TardeAR. El morbo reside en que ambos comunicadores, tras haber trabajado juntos hace décadas y ser compañeros de empresa, han tenido varios encontronazos públicos. Quintana es consciente de esta expectación y aclara que: «Si te digo la verdad, no sé qué le voy a preguntar. Puede que no sea una entrevista, sino más bien una charla. Date cuenta de que Jorge y yo hemos vivido muchas cosas juntos. Hemos tenido nuestros grandes momentos juntos y también discrepancias. Somos muy distintos, no pensamos igual, pero siempre he tenido una muy buena relación profesional con él. No te voy a decir que a nivel personal me haya tomado un café con él todos los días. No, no es así. Pero es cierto que tanto Jorge como yo somos personas transparentes».

Pero más curiosa es la opinión de Quintana sobre El diario de Jorge (programa que, en cuatro semanas de vida, no supera los dos dígitos de share): «Veo a Jorge en forma, pero el programa tiene que encontrar su camino. A Jorge le veo como antes, con alegría y empatía. Ha regresado el Jorge de antes. Yo quiero que su programa funcione, primero por el programa, por TardeAR, y segundo por él, porque vuelve a ser el que era. Antes estaba cabreado. Había perdido la alegría».

Pocos cambios para la nueva temporada

Al ser preguntada por lo que nos traerá la nueva temporada de TardeAR, Quintana responde que «no muchos cambios, al menos no muy importantes. Hemos creado algo y hay que mantenerlo y apostar por ello. No tiene sentido cambiar mucho ahora mismo». Eso sí, tal y como ha informado Telecinco en una nota de prensa, a partir del lunes 26 de agosto habrá algunas novedades, sobre todo en cuanto a colaboradores se refiere.

Teniendo en cuenta el caso de Daniel Sancho, la sección de sucesos incorporará a Juan Gonzalo Ospina, el abogado penalista que representa a la familia de Edwin Arrieta; y a Ruth Pérez, experta psicóloga forense, que se sumará al equipo integrado por Alejandro Requeijo Mateo, Beatriz Uriarte, Borja Méndez, Daniel Montero, Emilia Zaballos, Francisco Javier Barroso, José Antonio Vázquez Taín, José Cabrera Forneiro, José Miguel Gaona, María Velasco Ghisleri, Mayka Navarro, Patricia Abet y Vanesa Lozano.

Además, la Mesa Vip contará con una nueva integrante, la polifacética actriz e influencer Sheila Casas. En este foro estarán Beatriz Archidona, Xavier Sardá, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Alaska, Mario Vaquerizo, Lolita, Manuel Díaz González El Cordobés, Frank Blanco, Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Cristina Tárrega, Alberto Sotillos, Ana Brito, Carolina Ferre, Iván González, Laura Sánchez, Marina Rivers y Patricia Pérez continuarán dando su opinión sobre las noticias que dan que hablar en las calles; Antonio Hidalgo hará gala de su peculiar sentido del humor; los expertos del programa Alberto Fernández Bombín, Álvaro Fernández, César Carballo, Laura García Ferreiro y Mónica Berreal, aportarán información precisa a cada noticia; y el periodista Jorge Luque proseguirá con sus singulares experimentos en el corazón de la ciudad.

Por otra parte, Juan Luis Galiacho, periodista experto en crónica social, se unirá al plantel de colaboradores de SalseAR, sección de la que forman parte los periodistas Miguel Ángel Nicolás, Leticia Requejo, Antonio Montero, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez, Marta López, Paloma Barrientos, Sandra Aladro, Silvia Taulés y los directores de revistas del corazón Jorge Borrajo, Luis Pliego y Vicente Sánchez.

Además, el periodista José Luis Vidal reforzará el equipo de reporteros del programa.

Desde las gradas de la Fila Cero, Kike Quintana, sobrino de la presentadora, continuará poniendo los puntos sobre las íes a su tía y a los más de 60 colaboradores del equipo de TardeAR, que mantendrá el relato de la actualidad, el entretenimiento y el uso de nuevas tecnologías como la realidad aumentada entre sus principales señas de identidad.