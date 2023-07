El Programa de Ana Rosa se ha convertido en líder absoluto de audiencias durante la mañana postelectoral, en un programa en el que se analizó el panorama político de España durante tres horas y media. Ana Rosa consiguió el lunes 24 de julio un 14,4% de share (porcentaje de espectadores que están viendo un programa con respecto al total que tiene encendido su televisión) y casi medio millón de espectadores (444.000).

El Programa de Ana Rosa lideró la mañana del lunes en su franja horaria desde las 09:01 a las 13:28 horas, consiguiendo un 14,4% de share, por encima de sus principales competidores en más de dos puntos. Antena 3 con Espejo Público, con una franja horaria muy similar a El Programa de Ana Rosa, de 08:56 a 13:28 horas, consiguió un share de 11,7%. La hora de La 1 en TVE, con una franja horaria de 08:31 a 14:00 horas, tuvo un 12,7% de audiencia. Y La Sexta con Aruseros y Al Rojo Vivo (de 09:00 a 14:30) obtuvo un 11,5% de share. Pero además, El Programa de Ana Rosa también lideró audiencias en su avance con el editorial, consiguiendo un 17,8 % de share.

Ana Rosa arrasa en audiencia

El programa de la periodista fue líder absoluto en la mañana del 26 de julio. Un programa que fue visto por casi medio millón de espectadores, muy equitativo en cuanto a edades, con mayor visualización de un público joven-adulto. En algunas comunidades autónomas llegó a conseguir más de un 20% de audiencia, siendo líder en Asturias, Madrid y Baleares.

Ana Rosa Quintana arrancó el programa dando la enhorabuena a Feijóo y mandando un mensaje a Sánchez: «Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones; enhorabuena a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones. El PP ha ganado las elecciones con 136 escaños y una subida de 47 diputados, pero se da una paradoja inédita: por primera vez en democracia podría gobernar, y parece que así va a ser, el partido perdedor, el PSOE, con 122 escaños. Si consigue, eso sí, los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez. La pregunta es, ¿cuál va a ser el precio?».

Un avance que no dejó indiferente a los espectadores, que no cambiaron de canal para seguir informándose a cerca de la actualidad política de España. Durante todo el programa se contó con varios tertulianos especializados en política, como el director de OKDIARIO, Eduardo Inda o el periodista Jorge Bustos. Además de ofrecer varias entrevistas en exclusiva con algunos de los principales portavoces de los partidos políticos como Cuca Gamarra (secretaria general PP), Nacho Álvarez (portavoz económico de Sumar), o Laura Borrás (presidenta de Junts per Catalunya).