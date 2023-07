Inda sobre el posible pacto con Puigdemont: «Es como si el Gobierno del 82 hubiese dependido de Tejero»

Las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio abren un escenario incierto para la gobernabilidad. A pesar de que el Partido Popular es el ganador de los comicios, no puede gobernar con Vox porque no le dan los números. El PSOE, en cambio, puede conseguir mantenerse en el Gobierno si consigue el apoyo de los partidos separatistas, proetarras y golpistas. En este escenario, Junts per Catalunya, el partido del prófugo Puigdemont, va a ser determinante para formar Gobierno porque es necesaria su abstención.

Esta mañana el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha asegurado en El Programa de Ana Rosa que, de producirse un posible pacto entre PSOE y Junts, sería como «si el Gobierno del año 82 hubiese dependido de Tejero y hubiesen accedido a todo lo que pedía Tejero».

Además, Inda ha querido subrayar que «Sánchez no tiene principios, no tiene moral y no tiene ética, sólo quiere el Falcon que representa el poder», haciendo referencia a que el presidente en funciones estaría dispuesto a pactar con cualquier partido.