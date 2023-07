Borràs pone precio a Sánchez por el apoyo de Junts a su investidura: «Amnistía y referéndum»

Junts per Catalunya no quiere investir a Pedro Sánchez. Aunque sin su concurso, a falta del voto CERA, el líder del PSOE no podrá seguir en La Moncloa y se verá obligado a volver a las urnas en enero. Este lunes la presidenta del partido independentista, la condenada Laura Borràs, le ha impuesto unas condiciones muy difíciles de asumir para los socialistas en una entrevista en El Programa de Ana Rosa: «Amnistía y referéndum».

La ex presidenta del Parlament, representante del ala más radical de la formación separatista, ha reafirmado con la resaca postelectoral que Junts no investirá «a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña, y eso pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación».

Borràs avisa al Partido Socialista que «si tiene que llegar la hora de la política, tiene que llegar la hora de abordar lo que no puede llamarse problema catalán, porque no queremos ser un problema, queremos ser una solución a través de medidas democráticas y políticas». Hasta ahora los junteros se habían desmarcado de la estrategia de ERC de la mesa de negociación con el Gobierno.

Con unas elecciones autonómicas en Cataluña que se deben celebrar en un plazo máximo de dieciocho meses, que incluso se podrían avanzar como consecuencia del mal resultado electoral, Junts quiere seguir marcando distancias con ERC y presentarse ante los votantes separatistas que optaron por la abstención este 23J como dique de contención.

Preguntada Borràs por si Junts optaría por una repetición electoral antes que apoyar a una investidura de Sánchez, la presidenta del partido fundado por Carles Puigdemont ha replicado que «eso lo decidirá Pedro Sánchez, que tendrá el problema catalán en su mesa». La ex presidenta del Parlament ha exigido no trasladar esta responsabilidad a su formación.

Sobre si una negativa de Junts a Sánchez podría facilitar un Gobierno del PP, ha replicado que «es difícil superar al Gobierno que se ha llamado el más progresista de la historia, con espías patrióticos, policía patriótica y una cúpula judicial defendiendo la unidad de España casi por encima de los principios básicos de la Justicia».

Puigdemont, interlocutor

«Decían que Carles Puigdemont era una anécdota, veremos si sabrán hacer de la anécdota, categoría», ha dicho Borràs, en referencia a las declaraciones de Sánchez en campaña en las que aseguró que Puigdemont era un problema hace cinco años y que ahora es una anécdota, según él.

Junts quiere que el PSOE se siente a negociar con el ex president de la Generalitat en Waterloo. Que Sánchez vuelva a mandar emisarios, como ha hecho anteriormente, para lograr mover a su partido del ‘no’ del 10 de noviembre del 2019 a la abstención que permita su investidura.