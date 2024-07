Jorge Javier Vázquez imita el estilo de Juan y Medio con su nuevo ‘Diario’ en Telecinco

Este lunes 29 de julio se ha estrenado El diario de Jorge en Telecinco. Jorge Javier Vázquez imita el estilo de Juan y Medio y sus míticos programas en Canal Sur con un talk-show que supone el regreso del presentador de Sálvame a las tardes de la cadena principal de Mediaset. El catalán repite la fórmula de espacios mil veces vistos en los que personas anónimas cuentan sus historias. En la primera entrega ha habido de todo: desde una abuela andaluza que es una estrella en TikTok a una joven que tiene decenas de palomas acogidas en su casa, pasando por hijo que quería declarar un amor incondicional a su madre o un chico de 18 años que vive en el campo y actúa como un señor de 60. Testimonios, quizá, poco atractivos para un piloto. Pero lo peor es la sensación de torpeza que se ha vivido. Vázquez vuelve a demostrar que es estupendo improvisando pero malo leyendo el guion. Habrá que darle tiempo al programa para que se asiente, si es que Telecinco no decide finiquitarlo de un día para otro.

Hace unas semanas Telecinco celebró una rueda de prensa, a la que asistió OKDIARIO, para presentar El diario de Jorge, el programa que sustituye a Así es la vida y que, entre las 15.45 y las 17.30 horas, actúa como telonero de TardeAR. ¿Es una buena idea estrenar un nuevo formato en verano? Los responsables del talk-show, así como los directivos de Mediaset nos respondieron, con bastante lógica, que «en verano, el prime-time (cuándo hay más consumo de televisión) son las tardes». Además, es una época perfecta para que el programa vaya rodando y mejorando para que, de cara a la nueva temporada (a partir de septiembre), El diario de Jorge pueda hacerse un hueco en la parrilla.

El regreso de Jorge Javier a las tardes

«Desde que salgo por la tele la gente me para por la calle, me habla, me saluda, me cuenta historias. A mí me gusta un montón que me cuenten historias. Hay quien dice que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero yo creo que en cuestión de malentendidos cuanto más hablemos mejor, mucho mejor. Aunque a veces nos arriesguemos a que alguien nos diga: ¿pero de qué estás hablando?», así ha arrancado Jorge Javier Vázquez su nueva andadura profesional.

Un primer programa que necesita mejorar

La intención de los creadores del programa, según contaron en la rueda de prensa, era la de no imitar el mítico El diario de Patricia, espacio que arrasó durante más de una década en Antena3. Y aunque ambos están producidos por Boomerang, lo que se pretende, dicen, es “modernizar” el talk-show de toda la vida. ¿Lo han hecho? No. El diario de Jorge es una versión algo más gamberra de Hay una cosa que te quiero decir pero un calco de todo lo que hace Juan y Medio en Canal Sur (La tarde, aquí y ahora).

Dos nietos que gastan bromas a su abuela reciben de su propia medicina en #ElDiarioDeJorge https://t.co/hhxQ4p9GDq — Telecinco (@telecincoes) July 29, 2024

En El diario de Jorge se tira de redes sociales, en especial de TikTok, para buscar personajes. Se intenta que no haya un único punto de vista sino que una misma historia se cuentan con distintos protagonistas, por lo que se pretende dar más dinamismo y sorpresa.

El problema que ha habido en la primera entrega de El diario de Jorge es que había una descoordinación absoluta. En muchos casos se notaba que los invitados no respondían como deberían, que sus testimonios carecían del interés que nos habían prometido, por lo que el guion y el presentador forzaban de manera obvia las situaciones.

Lo que menos me imaginaba ver hoy es a Rita y @jjaviervazquez enseñándonos como corteja una paloma 🤣 #ElDiarioDeJorge

🔵 https://t.co/4DqgaiWr1n pic.twitter.com/dQbEOkFSzu — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) July 29, 2024

Luego, muchas de las historias se quedaban a medias y se despachaban deprisa y corriendo. Otras, por el contrario, se alargaban de más, cuando, a todas luces, eran las menos interesantes (la de la abuela tiktoker y sus nietos o la del chico de campo al que van a encontrar pareja). No hay un hilo conductor que ligue cada uno de los testimonios, no hay orden y, lo que es peor, no ha habido rastro de emoción.

Jorge Javier Vázquez es muy bueno improvisando y entrevistando al personal pero siempre ha tenido un punto débil: no sabe ser natural cuando lee el guion. Se nota demasiado lo acartonado que se siente, lo que provoca cierto rechazo en el espectador.

El piloto de El diario de Jorge se ha quedado a medias. Ha de mejorar, ha de encontrar su tono y ojalá Telecinco le de la oportunidad y no lo cierre a la semana como hizo con Cuentos chinos