Telecinco estrena ‘El diario de Jorge’ el 29 de julio para sustituir ‘Así es la vida’

Telecinco recupera el espíritu del mítico El diario de Patricia (Antena 3) para sustituir Así es la vida. A partir del 29 de julio, un nuevo talk-show se unirá a la oferta de las tardes de la cadena principal de Mediaset de 16.00 a 17.30 horas. Este espacio supone, además, el regreso de Jorge Javier Vázquez a ese horario después de la cancelación de Sálvame. El martes 16 de julio, se presentó El diario de Jorge a la prensa en una rueda a la que asistió OKDIARIO y que contó con la presencia del presentador junto a Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España; Encarna Pardo, directora ejecutiva de Boomerang TV Entretenimiento; y Eva Sanz, productora ejecutiva del programa. Lo que se promete es una vuelta de tuerca al género de los testimonios ya que se cuenta con una estructura distinta a lo que se ha visto antes. Y es que aquí, «las historias no van a tener un sólo protagonista sino varios puntos de vista», han confesado los creadores. Además, Vázquez ha negado con rotundidad que vaya a contar con colaboradores famosos ya que, según él, hay que reivindicar «la televisión del presentador, una televisión de autor».

Historias extraordinarias y sorprendentes, narradas en primera persona por sus protagonistas anónimos y por aquellos que mejor las conocen y transmitidas de un modo innovador a través de modernas herramientas narrativas y recursos visuales y escenográficos en un plató multifuncional: así es El Diario de Jorge, nuevo formato producido por Mediaset España en colaboración con Boomerang TV que llegará el próximo 29 de julio (15:45h) a las tardes de lunes a viernes de Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente.

Historias narradas con gran dinamismo en un innovador plató

Cada uno de los protagonistas del nuevo espacio de Telecinco completará cada tarde una página de El Diario de Jorge relatando sus historias divertidas, tiernas, curiosas o emotivas, pero todas con un denominador común: no dejarán indiferente a nadie.

Serán historias que, en muchos casos, no serán narradas en pasado, sino en presente… e incluso con continuidad en el futuro, a través de anuncios, revelaciones y declaraciones inesperadas para sus protagonistas y visitas que sorprenderán tanto en el plató como a la audiencia.

El relato de las historias en El Diario de Jorge se llevará a cabo en un innovador plató integrado por un set principal y diferentes espacios alternativos que resultarán cruciales en la narrativa y darán también la posibilidad de abordar diferentes historias en paralelo:

El backstage: en este espacio, personas con algún tipo de vínculo relevante con las historias que formen parte del programa podrán escuchar e intervenir, matizando o confrontando el relato del protagonista.

El reservado: en este set, dotado de mayor intimidad, se desarrollarán las historias más intensas o con un especial grado de emotividad.

El búnker: en esta sala ‘acorazada’ serán sorprendidos algunos de los protagonistas, cuya vida puede estar a punto de cambiar de rumbo.

El privado: este espacio está diseñado para invitar a la reflexión, a la resolución de dudas o a arrojar luz en torno a la verdad de una historia.

La antesala: este set acogerá a los protagonistas con detalles importantes que aportar en torno a una historia antes de sorprender con su irrupción en el set principal.

El programa incorporará modernas herramientas y recursos visuales y escenográficos que servirán, entre otras posibilidades, para revelar la existencia de posibles prismas diferentes de una misma historia o para anunciar que el relato de uno de los protagonistas no ha alcanzado aún su punto final, sino que tendrá una continuidad y merecerá un seguimiento.

El botón del pánico

Realizado en riguroso directo, en El Diario de Jorge los invitados tendrán un papel clave en la narración de las historias de las que forman parte. Tanto que incluso podrán activar El botón del pánico cuando crean necesario detener la conversación para puntualizar, contrastar o confrontar una parte del relato que esté llevando a cabo el protagonista.

Los viernes son para enamorarse

El Diario de Jorge culminará cada semana dedicando las entregas de los viernes al amor. Jorge Javier Vázquez asumirá el papel de celestino del siglo XXI para ayudar a sus invitados a encontrar al candidato perfecto con el que iniciar una relación. Una búsqueda en la que la diversidad de sexo, género, gustos, condición, edad, etc. estará siempre muy presente.

Los protagonistas no solo tendrán a Jorge Javier como fiel aliado, sino que sus propios amigos y familiares ejercerán como consejeros ante el momento clave de elegir entre una serie de candidatos dispuestos a enamorarse.

Contar lo de siempre de manera distinta

Vázquez dijo estar «muy ilusionado» con el nuevo proyecto y con volver a las tardes de Telecinco: «Cuando estaba en casa sin trabajar, comía, me tomaba el café y ponía Telecinco y me entraba esa modorra de la hora de la siesta, yo me decía: No sé cómo he podido trabajar a esas hora. A mí no me pillan en otra. ¿Cómo he podido hacerlo 14 años? Pero la vida viene a sorprendente para bien». Eso sí, cuando le ofrecieron el programa dijo tener ciertos miedos: «Todos tenemos en la cabeza El diario de Patricia y no quería hacer lo mismo. El mayor reto era cómo contar las historias y el equipo ha descubierto la manera de sorprender al espectador en la forma de hacerlo».

Por su parte, Manuel Villanueva aseguró que: «Recuperamos un formato clásico, del encuentro y el testimonio, pero hemos ido atornillando y ajustando el programa para que quede muy renovado respecto a la tipología de estos programas. La tele se aprende haciéndola y en este tiempo de verano iremos analizando cada curva para ir ajustando todo».