Ana Rosa Quintana habla sobre su futuro en ‘TardeAR’: «En septiembre seguiré aquí sentadita»

No, Ana Rosa Quintana no se va a ir de las tardes de Telecinco, tal y como se ha rumoreado en redes sociales y algún medio de comunicación. Tal y como ya aseguramos en OKDIARIO, la periodista madrileña seguirá al frente de TardeAR en la próxima temporada. “En septiembre seguiré aquí sentadita”, le confirmó la comunicadora a su sobrino Kike Quintana el martes 18 de junio. Así, Ana Rosa quiso quitarle hierro a las especulaciones de que quería abandonar el programa por las audiencias y por la llegada de Jorge Javier Vázquez a las tardes con un talk-show que hará de telonero de TardeAR. «No me voy ni del todo, ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones”, dijo la presentadora ante su público. El espacio de Unicorn, si bien ha tenido vaivenes en cuanto a los datos de audiencia, siempre ha superado la cuota media de la cadena y los directivos de Mediaset España confían plenamente en él.

Ana Rosa aclara su futuro

Al final del programa del martes 18 de junio, Kike Quintana apareció con su divertida sección Fila Zero.Cada vez que el sobrino de Ana Rosa entra al plató de TardeAR es para revolucionar a los colaboradores del magazine, pero sobre todo a la presentadora, a quien ese día le preguntó directamente si finalmente va a dejar TardeAR para irse de nuevo a las mañanas: «Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas». La presentadora hizo como que no sabía nada: «¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?».

El sobrino de Ana Rosa le insistió y le explicó que esa noticia la están comentando por las redes sociales y en los medios de comunicación: «No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia tranquilamente a solas yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va».

Ana Rosa puntualizó que se va a ir, va a descansar y va a volver: «Me iré de vacaciones». Kike Quintana insistió y le volvió a preguntar: «Pero no te vas del todo, ¿no?» La presentadora de TardeAR fue firme en su respuesta: «No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones».

Kike Quintana miró a la directora de TardeAR, Xelo Montesinos y bromeó con la supuesta salida de Ana Rosa de las tardes de Telecinco: «No nos la quitamos ni con agua caliente». Ana Rosa ha zanjó el tema diciendo que volverá tras las vacaciones: «En septiembre aquí voy a estar sentadita».

Tras terminar de hablar sobre este asunto, Ana Rosa bromeó con su sobrino: «Tú estás preocupado por tu trabajo». Kike Quintana le respondió que tenía que pagar la hipoteca: «A mí me quedan 29 años de hipoteca, tú me tienes que durar». Ana Rosa le dijo con mucho cariño que su sección sin ella no tendría sentido: «Sobrino sin tía no tiene ningún sentido».

Los rumores infundados sobre la marcha de Ana Rosa

En mayo, el paparazzi Diego Arrabal, en su canal de YouTube, aseguró que Ana Rosa Quintana habría pedido a la cúpula de Mediaset dejar de presentar las tardes de Telecinco. «Ana Rosa Quintana hace cuestión de unas semanas anunció a sus jefes, a la cúpula de Mediaset, la intención de marcharse, de abandonar ese programa diario con tanta competencia», dijo Arrabal además de añadir que «Ana Rosa ha recibido, desde que lo comunicó, las presiones, los ruegos, tanto de la cúpula como de su amiga Xelo Montesinos (CEO de Unicorn, la productora de TardeAR, Vamos a ver y La mirada crítica). Ana Rosa ya sabe lo que quiere hacer. Y quiere abandonar el barco de TardeAR. Lo que ha decidido en los últimos días es que, en todo caso, a ella lo que le gustaría y estaría dispuesta a hacer por su productora y por su cadena es presentar La mirada crítica, el programa que hay de 9:00 a 10:30 de la mañana. Un programa político que ahora mismo lo presenta Ana Terradillos y eso es lo que en este momento está encima de la mesa. Ella quiere abandonar la tarde, ir por la mañana, con una competencia más suave y tener una vida más sosegada y más tranquila».

Esta información fue desmentida desde Unicorn para OKDIARIO pero los rumores han continuado durante el último mes, después de que se supiera que Jorge Javier Vázquez iba a volver a las tardes de Telecinco con un talk show que, sin embargo, no sustituirá, ni mucho menos, TardeAR.