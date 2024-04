‘TardeAR’ vuelve a liderar gracias a una exclusiva sobre Bigote Arrocet y a un ataque de ira de Sardá

El martes 23 de abril, Telecinco lideró la tarde gracias a TardeAR. El programa presentado por Ana Rosa Quintana se impuso a su principal competencia, Y ahora Sonsoles, con un 12, 7 % de cuota de pantalla frente al 11,3% del espacio de Antena 3. ese día, en el magacín de Telecinco ocurrieron varias cosas interesantes. Por un lado se emitió una entrevista en exclusiva a Bigote Arrocet en la que hablaba de un préstamo económico que le dio a Terelu Campos. Y por otro, los espectadores vivieron uno de los momentos más tensos de la historia del programa, aquel en el que Javier Sardá tuvo un ataque de ira contra su compañero, Frank Blanco. “¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tengo yo? ¿Qué coño te importa a ti?”, gritó el ex presentador de Crónicas Marcianas ante un comentario de otro colaborador.

‘TardeAR’ vuelve a ser líder de audiencia

El martes 23 de abril, TardeAR fue líder indiscutible de su franja con su mejor tercer dato de share histórico: 12,7% de cuota de pantalla y 951.000 espectadores. Superó así en 1,6 puntos a su inmediata competencia, Y ahora Sonsoles (Antena 3), en la banda de emisión (11,1%) y amplió distancia en la estricta franja de competencia entre ambos productos, entre las 18:00 y las 19:53 h., (13% vs. 11,1%). TardeAR creció y se impuso también en target comercial (14,3%) y en menores de 55 años (14,3%).

Estos datos son destacables por lo que lleva ocurriendo durante las últimas semanas. Hace quince días, el lunes 8 de abril, TardeAR hizo un estupendo 12,1% de share, pero el martes subió al 12,8%, récord histórico desde que el magacín se estrenó el pasado mes de septiembre. El miércoles, el programa superó esa marca, con un 12,9% (942.000 espectadores). Pero el jueves se volvió a repetir la tendencia al alza, consiguiendo un 11,7% de cuota de pantalla y 875.000 espectadores. Fue líder por tercer día consecutivo con 1 punto de ventaja sobre su competidora en la banda de emisión. Amplió la distancia en la estricta franja coincidente entre ambos productos, entre las 18:01 y las 19:53 horas (12,1% vs. 10,4%). También fue líder en target comercial (14,1%) y en menores de 55 años (13,9%). Superó los 2,7M de espectadores únicos.

Desde los inicios del programa, ha sido Sonsoles Ónega en Antena3 quien ha liderado la mayoría de los días, y así lo hizo a la semana siguiente (del 15 al 19 de abril). Parecía que los buenos datos del programa de Telecinco habían sido sólo fruto de algunos temas de actualidad que trataba, en especial, el Caso Sancho y el último drama de Carmen Borrego con su hijo. Pero el liderazgo de TardeAR el martes 23 de abril demuestra que las tornas están cambiando y que ambos espacios ya se reparten, casi por igual, la audiencia de las tardes.

La exclusiva de Bigote Arrocet

Aunque el drama de Carmen Borrego ya no llama tanto la atención como hace dos semanas, un nuevo conflicto dentro de la familia Campos está dando mucho de qué hablar en Mediaset. Se trata del regreso de Bigote Arrocet, quien se está dedicando a hablar de su relación con la fallecida María Teresa (con la que mantuvo una relación sentimental durante años) y con sus dos hijas, Terelu y Carmen.

En una entrevista exclusiva para TardeAR, el cómico dijo: «Carmen y Terelu no estuvieron a la altura en la época en la que yo estaba allá. Me decía Teresita que le dolía que su hija estuviera pagando un alquiler teniendo una casa maravillosa al lado. Eso a ella le hacía sufrir (…). Estando yo seis años en la casa, como mucho, con Terelu yendo a visitar a su mamá cinco veces (…). Terelu me pidió un dinero y en el plazo que ella me dijo que me lo iba a devolver, me lo devolvió».

El ataque de ira de Sardá

Algo que la audiencia de TardeAR no esperaba ver ese día en el programa de Telecinco fue una escena muy tensa entre los tertulianos Javier Sardá y Frank Blanco. En un momento dado, en el mesa de debate se habló de de una empresa que gestiona más de 400 alquileres temporales ocultándose tras el perfil de “una pareja perfecta”. «Yo creo que Sardá te lo pregunta porque él debe tener 100 pisos de Airbnb para alquilar», dijo Blanco, ante lo que Sardá explotó y gritó: «Hoy te has levantado por la mañana, te has vestido, has estado haciendo no sé qué… ¿Para llegar aquí y decirme esto?». Su compañero contestó: «No, hombre. Lo digo porque el patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso». El ex presentador de Crónicas Marcianas explotó: «¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tengo yo? ¿Qué coño te importa a ti?». La tensión fue tal que Ana Rosa Quintana optó por cambiar de tema.