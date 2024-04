Terelu Campos lanza una advertencia al hijo de Carmen Borrego: «No se te ocurra nombrarme nunca más»

Terelu Campos se está convirtiendo, inevitablemente, en el gran apoyo de Carmen Borrego tras su regreso de Supervivientes 2024. Su vuelta a la realidad no está siendo para nada fácil, sobre todo tras ser consciente de las durísimas declaraciones que su propio hijo ha hecho en una entrevista exclusiva.

Ya era doloroso para Carmen Borrego saber que su hijo se iba a separar, pero ahora todo ha ido más allá tras las dolorosas palabras en la revista SEMANA. Terelu Campos, en cada ocasión que se le está presentando, muestra su apoyo incondicional a su hermana por este durísimo instante que está atravesando.

«Hay cosas en la vida que a una le parecen inimaginables, y lo que ha ocurrido con las declaraciones de mi sobrino es una de ellas», comenzó diciendo Terelu Campos en su blog en Lecturas. «Hay familias en la vida que no agreden verbalmente a sus familiares y eso, desgraciadamente, a mí me ha tocado», se sinceró.

«Cuando crees que vas a recuperar a tu hermana, que vuelve para recuperarse mentalmente, la vida le da uno de los mayores momentos de injusticia pública. Y no es cualquier persona, es lo que puede hacer un hijo con una madre. Con una madre ejemplar, con una madre desvivida y preocupada por el bienestar de sus hijos», añadió.

Lejos de que todo quede ahí, Terelu Campos continuó sincerándose en su blog en la revista Lecturas: «Tienes una cierta esperanza de que, cuando tus hijos se conviertan en padres, se den cuenta de lo que somos los padres. En este caso, parece ser que tampoco hemos tenido la suerte», aseguró.

«No sé si la cantidad económica le habrá compensado el destrozo personal, sentimental, que no solo le ha hecho a mi hermana, sino que nos ha hecho a todos», aseguró la hermana de Carmen Borrego. «A mí, a la que has pedido durante mucho tiempo que no se me nombre, que no se hable de mí, que no se hable de mi vida… No se te ocurra nombrarme más».

Carmen Borrego, al conocer el motivo que llevó a su hijo a conceder la entrevista cargando contra ella: “Me parto, jamás he dado información de él” #AsíEsLaVida https://t.co/ePCZeY2tpY — Así es la vida (@asieslavidatele) April 9, 2024

Sale a la luz el nombre de quien filtró el viaje del hijo de Carmen Borrego y su ex mujer a Málaga

Debemos tener en cuenta que una de las tantas razones por las que José María Almoguera y Paola Olmedo decidieron arremeter contra Carmen Borrego fue que alguien les dijo que la colaboradora había filtrado una información sobre un viaje que realizaron a Málaga.

El pasado miércoles, en el programa Así es la vida, dieron a conocer el nombre de ese «topo» y nada tenía que ver con Carmen Borrego. Se trata de nada más y nada menos que José Antonio Avilés. El tertuliano dio un paso al frente y confesó, con todo lujo de detalles, lo que había sucedido. Además, dejó claro que ni Carmen ni Terelu ni Alejandra Rubio le dieron esa información. Es más, la obtuvo por el propio José María Almoguera.

José Antonio Avilés desveló que el hijo de Carmen Borrego, en el comedor de Mediaset, comentó a varios compañeros que se iría de vacaciones a Málaga con su mujer. El tertuliano decidió quedarse con esa información y no tardó en hacérsela saber a un amigo paparazzi. Por lo tanto, ¡la acusación de Almoguera contra su propia madre no tiene ningún sentido!