Carmen Borrego estalla contra Paola Olmedo: «Mi hijo hace esto para salvar su matrimonio»

Carmen Borrego ha aterrizado en España hace tan solo unos días, después de verse obligada a poner punto y final a su paso por Supervivientes 2024 por cuestiones de salud. Lo que la hija de María Teresa Campos no esperaba era encontrarse con una demoledora exclusiva de su hijo José María Almoguera y su ex nuera, Paola Olmedo.

Horas antes de abandonar Honduras, en pleno directo, Carmen Borrego descubrió la noticia de la separación de ambos. Nada más pisar el plató de Supervivientes 2024 en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, descubrió que todo ha ido más allá. Fue entonces cuando, sin soltar la mano de su hermana Terelu Campos, demostró una enorme fortaleza ante la complicada situación.

El pasado martes 9 de abril, Carmen Borrego regresó a su puesto como colaboradora del Club Social del programa Vamos a ver. Entre otras cuestiones, la ex concursante de Supervivientes 2024 no solamente confesó qué tal estaba sino que, además, dio a conocer cómo se encontraba la relación con su hijo.

Carmen Borrego, tras la exclusiva de su hijo: «Como madre soy una superviviente y como abuela no pueden tener queja» https://t.co/ZkAg2GB8LR — Vamos a ver (@vamosavert5) April 9, 2024

Antes de hablar de José María Almoguera, la hija de María Teresa Campos quiso agradecer públicamente a su hermana Terelu Campos. Durante todo este tiempo, además de defenderla de forma excepcional, se encargó de darle la noticia personalmente. Algo que, desde luego, no va a olvidar jamás.

«No espera menos de ella y le agradezco mucho su apoyo», comenzó diciendo Carmen Borrego a sus compañeros del programa Vamos a ver. «Quiero aclarar que yo no sabía nada de la entrevista de mi hijo y la mano de mi hermana era la mano de alguien que me conoce muy bien», añadió.

Carmen Borrego carga sobre su todavía nuera, Paola Olmedo: «Mi hijo hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada» https://t.co/GsH0Qxbehe — Vamos a ver (@vamosavert5) April 9, 2024

Acto seguido, la ex colaboradora de Supervivientes 2024 no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le había presentado para lanzar un mensaje a Paola Olmedo, su ex nuera: «Si mi hijo quiere que pare yo a mi familia, que pare él a la suya». Acto seguido, fue más allá: «Paola es la que ha hablado de mí y no yo de ella».

Lejos de que todo quede ahí, Carmen aseguró que está convencida de saber el verdadero motivo por el que José María no deja de hablar de ella: «A mi hijo lo voy a defender por encima de todo, pero ella (Paola) no es mi hija». Por si fuera poco, la colaboradora fue más allá: «Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico».