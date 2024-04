El pasado miércoles 3 de abril se publicó una de las entrevistas más sorprendentes de los últimos meses. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola hablaron en exclusiva con la revista Semana para dar a conocer los verdaderos motivos por los que han decidido separarse. Lo que nadie esperaba es que el sobrino de Terelu Campos fuera a mostrarse tan duro con su madre.

Entre otras cuestiones, José María confesó lo siguiente en la mencionada revista: «Si no hubiese muerto mi abuela, seguiría sin hablarme con mi madre». Por lo tanto, muchos son los programas de televisión que se han hecho eco de sus palabras. Entre ellos Así es la vida, espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz en el que, precisamente, trabaja el hijo de Carmen Borrego.

Los colaboradores se han mostrado muy contundentes a la hora de dar su opinión sobre este tema. Por si fuera poco, en un momento dado, Makoke quiso hacer pública la conversación que había tenido con Terelu Campos justo antes de comenzar Así es la vida. De esta forma, confesaba que a la madre de Alejandra Rubio no le había sentado para nada bien esa exclusiva, y que estaba profundamente «devastada».

«Terelu me ha mandado un mensaje y me ha autorizado a leerlo», comenzó diciendo la madre de Anita Matamoros en Así es la vida. «Evidentemente, a mí me parece que esto tiene que ser horrible. Empatizo con ella, con cómo se tiene que sentir», añadió, justo antes de proceder a leer en directo ese mensaje.

«Estoy devastada, no podía ni quería levantarme hoy. De hecho, me he levantado a las 13:00 horas, algo inusual en mí, porque no quería leer la entrevista», asegura Terelu Campos en el mensaje que compartió con Makoke. Por si fuera poco, la hermana de Carmen Borrego fue más allá, con una contundente exclamación: «¡Qué decepción más grande!».

Alejandra Rubio, muy crítica con su primo: «Las cosas de la familia se hablan en familia»

Es más que evidente que esta entrevista exclusiva ha caído como un jarro de agua fría en el clan Campos. Y no es para menos. Alejandra Rubio, colaboradora de Así es la vida, no tardó en dar a conocer su opinión respecto a la tensa situación que ha generado su primo: «Me parece demasiado», reconoció, mientras el propio José María Almoguera escuchaba atentamente sus palabras desde la sala de control del programa, en su puesto de trabajo.

Tanto hijo como ex nuera de Carmen Borrego han asegurado que han concedido esta entrevista con el objetivo de hablar y no esperar que otros lo hagan por ellos y, así, poder zanjar este asunto. Algo que Alejandra Rubio es absolutamente incapaz de creer: «Lo que no entiendo es su motivación, si los demás no tienen información, no tienen mucho que contar».

Alejandra Rubio critica la entrevista de su primo, el hijo de Carmen Borrego: «Quien no quiere ser personaje público no hace estas cosas” #AsíEsLaVidahttps://t.co/RwWAlyFMtJ — Así es la vida (@asieslavidatele) April 3, 2024

Es más, la joven está verdaderamente convencida de que el tema de su separación se habría zanjado en un par de semanas si hubiesen permanecido en silencio. Por lo que, dadas las circunstancias, esto no ocurrirá ni mucho menos: «De esto se va a hablar un montón de tiempo, poniéndonos a todos en un compromiso».

Además, Alejandra Rubio ha confesado que tampoco entiende cómo su primo es capaz de hablar en esos términos de su madre, ya que ella es incapaz de hacerlo: «Da igual lo que haya pasado, las cosas de familia se hablan en familia y es algo que he aprendido a las malas». Por si fuera poco, fue más allá: «Una persona que no quiere ser personaje público no hace estas cosas».

Lo que es un hecho es que la colaboradora del programa de Telecinco cada vez tiene más claro que este gesto de su primo, José María Almoguera, ha sido para conseguir «dinero fácil y rápido», algo en lo que se muestra en desacuerdo: «Yo priorizo otras cosas antes que el dinero. Para mí la vida no es esto».