Carmen Borrego aterrizó en Supervivientes 2024 con muchas ganas e ilusión por vivir la aventura hondureña, pero también con muchos miedos. Sin embargo, y tal y como se pudo ver en la última gala del reality, ha tenido que abandonar el concurso por recomendaciones del equipo médico.

Antes de poner punto final a su travesía por la isla de manera definitiva, la hermana de Terelu Campos se tuvo que enfrentar al puente de las emociones. Un encuentro donde la colaboradora se sinceró como nunca antes y donde fue conocedora de la situación actual de su familia.

Durante la emisión en directo de Supervivientes: Conexión Honduras todo cambió para Carmen Borrego. La ya ex superviviente fue conocedora de la noticia que ha acaparado los titulares de numerosos medios de comunicación: su hijo José María se ha separado de su mujer, Paola.

Como ya no continúa concursando, Borrego ha tenido información del exterior. «¿Esto es verdad?», preguntaba Borrego al leer la noticia. «No me lo puedo creer», añadía. Sin dar crédito, la colaboradora de Mediaset España preguntó qué había pasado. «Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala», ha comentado.

Completamente sorprendida por la separación, Carmen Borrego ha confesado, entre lágrimas, que le preocupa como se encuentra su hijo y su ex nuera. «No deja de ser la madre de mi nieto. Si necesita algo de mí lo tendrá. Solo pido que hagan las cosas bien con su hijo. Ese bombón que han traído al mundo que es mi nieto. Quiero decirte José María que necesito verte y abrazarte cuanto antes. No me lo imaginaba. Hasta que no hable con mi hijo no me lo voy a creer», señalaba.

Lejos de dar su opinión respecto a lo que podría haber ocurrido entre la pareja, la colaboradora ha comentado que le gustaría conocer primero la información de la mano de los involucrados. «Lo mejor que puedo hacer es esperar. Fui a despedirme de ellos antes de venir al programa y nunca les noté nada. Nunca le he visto preocupado ni mal. Y le digo a mi hijo que estoy aquí. Si en mi mano está ayudarle a algo que cuente con ello», dijo rotundamente.

Carmen Borrego abandona Supervivientes 2024

Durante los últimos días, la hija de María Teresa Campos ha tenido que ser aislada de sus compañeros por recomendación médica. Con el objetivo de tenerla bajo estricta observación para saber si era posible su continuidad en el programa, la colaboradora televisiva ha pasado unos días muy diferentes en Honduras.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le hizo saber durante la última gala cual era su situación. «Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa», leía el comunicador.

«No mienten, lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más», comentó ella, por su parte.