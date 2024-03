Terelu Campos hace llorar a Carmen Borrego con su emotivo mensaje: «Mamá te está protegiendo»

Terelu Campos está siendo fiel testigo de las vivencias de su hermana Carmen Borrego en Honduras. Hace menos de un mes que la colaboradora televisiva se trasladó hasta la isla para vivir la experiencia de Supervivientes 2024 de primera mano. Un reto personal que, por lo que parece, se le está haciendo cuesta arriba.

Durante el paso de los días, los espectadores han podido ver como Carmen Borrego ha desplegado el protocolo de abandono en la isla. Sus idas y venidas han causado que amenace con dejar el concurso al no sentirse en las condiciones necesarias para continuar. Un conjunto de situaciones que han terminado desembocando en un ataque de ansiedad por el que ha tenido que ser evacuada.

Carmen Borrego ha sido aislada del resto de sus compañeros de reality, pero en las mismas condiciones de supervivencia. Sin embargo, su estado de ánimo empeora con el paso de los días. Por ello, el presentador Carlos Sobera realizó una especial conexión en directo con ella.

En la tercera gala de Supervivientes: Tierra de nadie el presentador conectó con la concursante para hablar con ella y ver cómo se encontraba. Lejos de dejarlo ahí, el comunicador le hizo saber que hablaría con una persona muy importante para ella y que podría ayudarla a subirle el ánimo: Terelu Campos.

«Carmen, mi vida, no llores», comenzaba diciendo la colaboradora televisiva. Al escucharla, Carmen Borrego no pudo evitar derrumbarse entre lágrimas. «Te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperado, pero no lo está haciendo. No está», explicaba la concursante. Unas palabras con las que hizo referencia a su madre, María Teresa Campos.

Carmen Borrego llora recordando con Terelu a su madre: «Aquí me he dado cuenta de que ya no está» #TierraDeNadie3https://t.co/qlYhHMZ5XU — Supervivientes (@Supervivientes) March 27, 2024

Terelu Campos a Carmen Borrego: «Lo que tienes que hacer es salir de este bucle, porque eres capaz de hacer mucho más»

«Sí está, de otra manera, pero está», respondió Terelu emocionada. El fallecimiento de María Teresa Campos dejó a las hermanas en un profundo dolor. Madre e hijas siempre demostraron estar muy unidas, por lo que su adiós las ha marcado significativamente. «Mamá nos está protegiendo, ella piensa en nosotros y lo último que querría es verte sufrir», intentó animar Terelu Campos a su hermana.

Por mucho que intentase animarla, Borrego seguía en un bucle del que parecía no querer salir. Por ello, Terelu tuvo que hacerla entrar en razón y tomar cartas en el asunto. «Lo que tienes que hacer es salir de este bucle, porque eres capaz de hacer mucho más», le dijo firmemente.

Asimismo, y antes de dar por concluida la llamada, la que fuera participante de Bake Off: famosos al horno le dijo un piropo. «Estás estupenda, verás los posados este verano», destacó con humor. Una llamada muy emotiva entre las hermanas Campos que dejó a todo el plató de Supervivientes: Tierra de Nadie sumido en un profundo silencio.