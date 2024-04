El pasado viernes, en la nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona, pudimos ver cómo Bigote Arrocet concedió una nueva entrevista. Por lo tanto, volvió a atacar a Terelu Campos y a Carmen Borrego, con declaraciones verdaderamente desgarradoras.

Como no podía ser de otra manera, tras esta demoledora entrevista, el programa Así es la vida quiso saber la opinión de Carmen Borrego al respecto. La colaboradora del espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz vivió una de las tardes más complicadas, hasta tal punto que optó por abandonar el plató en pleno directo.

Todo comenzó cuando Raquel Arias quiso transmitir en Así es la vida la versión de Edmundo Arrocet. Así pues, Carmen Borrego aprovechó para recordar a la audiencia que, cuando María Teresa Campos murió, el humorista ya llevaba mucho tiempo fuera de sus vidas: «Ni hablamos de él ni hemos dado ningún titular de él, el que habla es él». Y añadió: «Yo no hablo más para que no tenga la opción de decir que le contesto».

Lejos de que todo quede ahí, el programa Así es la vida emitió unas imágenes de Gema Serrano, amiga de Edmundo Arrocet. Entre otras cuestiones, acusa a Carmen Borrego de haber vendido toda su vida, «hasta que su hijo se cayó de la moto». Por si fuera poco, Gema aprovechó para defender públicamente a José María Almoguera: «Él tiene su puesto de trabajo y no necesita esto, si lo hace es porque hay algo que le duele y es su mujer».

La amiga de Bigote Arrocet continuó cargando contra Carmen Borrego, mostrándose de lo más contundente al culparla de toda polémica: «Se ha visto y lo que se ha visto es que cada vez que ha podido vender una exclusiva le ha dado igual que fuese su hijo o su madre». Además, quiso pronunciarse sobre la acusación de que Edmundo fue quien vendió las primeras fotografías con María Teresa Campos.

Es más, Gema Serrano no dudó un solo segundo en dejar caer que fue el entorno de la presentadora quien realmente lo filtró: «Vete tú a saber si no eran ellas o alguien de su entorno el que estaba haciendo este tipo de cosas, no les interesaba que estuviese con María Teresa porque le aconsejaba muy bien».

Carmen Borrego, al límite tras estas demoledoras declaraciones: «Ya basta»

No es ningún secreto que entre las entrevistas de Bigote Arrocet y José María Almoguera, la hermana de Terelu Campos no está pasando por su mejor momento. Ni mucho menos. Ahora, se suman las palabras de Gema Serrano, siendo la gota que ha colmado el vaso. Mirando a cámara, Carmen trató de mostrarse lo más contundente posible: «Ya basta. ¡Ya basta!».

Tan solo unos minutos después, la hija de María Teresa Campos sorprendió tanto a sus compañeros de Así es la vida como a la propia audiencia. Y todo porque decidió salir momentáneamente del plató para tratar de recuperarse en la medida de lo posible. Al ser consciente de lo mal que lo estaba pasando la colaboradora, Sandra Barneda decidió hablar.

«No es un show, no quiere hablar más», comenzó diciendo la presentadora del programa de Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Es que a veces hay que preservar las figuras. Vamos a tener un poco de clemencia en según qué cosas». Una tarde de lo más complicada para Carmen Borrego, qué duda cabe.