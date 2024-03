Ana Rosa Quintana y Javier Sardá, enfrentados por Ayuso: “¡No empecemos!”

El lunes pasado, Ana Rosa Quintana y Javier Sardá se enfrentaron, una vez más, en el plató de TardeAR, por cuestiones políticas. Todo surgió hablando de los síntomas que pueden producir las alergias estacionales, aquí, la presentadora de Telecinco, lanzó una ‘pulla’ contra Pedro Sánchez alegando que el presidente del Gobierno seguramente también padece de dolores de cabeza pero, en su caso, por culpa del caso Koldo. En ese momento, el tertuliano del programa, Javier Sardá, se lanzó contra su jefa y le dijo: “Pero Ayuso con su novio, ¿qué? ¡No empecemos!”. Ante esto, Ana Rosa Quintana, respondió solemne: “Ayuso con su novio, cuando lo admitan a trámite y se vea el juicio, ya veremos qué pasa. Los otros ya sabemos que se lo han llevado a manos llenas, 18 millones de euros».

Alergias y los dolores de cabeza de Pedro Sánchez

Ya casi estamos en primavera y por ello, el lunes 18 de marzo, el mediático médico César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, acudió al programa producido por Unicorn Contet para hablar sobre las alergias típicas de esta época del año e intolerancias alimentarias. El sanitario comenzó detallando las diferencias entre ambas y los efectos que causan en quienes las padecen. Carballo enumeró síntomas como migrañas o malestar y fue en ese momento cuando Ana Rosa Quintana soltó: “El presidente también tiene dolores de cabeza pero por lo de Koldo”. Así, la presentadora volvió a recordar la trama del presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia, por la que se ha detenido a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que ha llevado a la expulsión de este último del PSOE y a sentarse en el grupo mixto.

Sardá ataca a Ayuso

Ante este comentario de Ana Rosa, el tertuliano habitual de TardeAR, saltó y sacó el tema de las a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. “Pero Ayuso con su novio, ¿qué? ¡No empecemos!”, gritó el expresentador de Crónicas Marcianas.

Ana Rosa, ante el comentario de su colaborador, respondió tajantemente que: «No, no, no. Ayuso con su novio, cuando lo admitan a trámite y se vea el juicio, ya veremos qué pasa. Los otros ya sabemos que se lo han llevado a manos llenas, 18 millones de euros”.Otra tertuliana, Carolina Ferrer, alegó que era “imposible de defender las dos cosas”. Así, Ana Rosa volvió a hilar con el tema primario del que se estaba hablando y dijo:»La política provoca alteraciones también, ya lo veremos».

Ana Rosa y sus ataques a Pedro Sánchez

Aunque en TardeAR ya no se tratan tema políticos como sí se hacía en El programa de Ana Rosa por las mañanas, es cierto que Quintana no pierde oportunidad para dar su opinión y criticar muchas de las acciones de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La semana pasada, por ejemplo, la comunicadora de Telecinco, no pudo evitar lamentar la Ley de Amnistía que se había aprobado esa misma mañana en el Congreso de los Diputados: «Hoy es un día muy triste para la democracia de nuestro país. Se ha aprobado la ley de Amnistía en contra de más de la mitad de los españoles y eso es una mala noticia». El público arrancó en aplausos.