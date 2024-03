Este lunes 18 de marzo, los espectadores de Reacción en cadena se han visto sorprendidos con una información que, desde luego, les ha dejado sin palabras. ¿El motivo? Telecinco ha anunciado por sorpresa un cambio en la emisión del programa presentado por Ion Aramendi y en el que concursan los Mozos de Arousa.

La cadena principal de Mediaset España ha dado el importante y sorprendente paso de dar mucha más continuidad y recorrido a Reacción en cadena. Tanto es así que ahora, en vez de emitirse de lunes a viernes, se emitirá de lunes a domingo a las 20:00 horas. Por lo tanto, han decidido recortar nada más y nada menos que una hora del programa Fiesta, presentado por Emma García.

Cabe destacar que, por el momento, no se trata de un cambio fijo sino de algo puntual, ya que se trata de una semana especial en la que Reacción en cadena es absoluta protagonista. A pesar de todo, hay quien piensa que podrían estar haciendo pruebas para extender esta emisión a más semanas, ya que no es ningún secreto que Fiesta no está pasando por su mejor momento en cuanto a audiencias se refiere.

Es más, el pasado domingo 17 de marzo anotaron un 8,5% de cuota de pantalla, reuniendo a 840.000 espectadores de media. Con este dato algo preocupante para muchos, no es ninguna locura que esta semana especial de Reacción en cadena sea nada más y nada menos que una prueba para ver si este programa podría elevar la audiencia de la cadena en esta franja horaria.

Al fin y al cabo, gracias al enorme trabajo del equipo, pero también de los Mozos de Arousa, el concurso Reacción en cadena está cosechando grandes datos de audiencia de lunes a viernes. Es más, este mes están cosechando un 11% de cuota de pantalla de media, por lo que están bastante por encima de la media de la cadena del mes, que está en un 10,5%.

Como era de esperar, este significativo cambio en el horario en la emisión de Reacción en cadena, programa presentado por Ion Aramendi, ha provocado numerosas reacciones: «¿Qué es esto?», «Me alegro mucho. Me gustan los concursos, siempre aprendes algo» o «Como decir que se lleva el bote sin decir que se llevan el bote» son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en redes sociales respecto a esta noticia.

Porque, más allá del asunto de las cuotas de pantalla, hay quien cree que los Mozos de Arousa por fin se llevan el bote, que supera el millón trescientos mil euros. Solamente el tiempo nos hará saber si, en efecto, los gallegos dicen adiós al concurso o, por el contrario, se trata de una prueba de Telecinco para salvar los datos de audiencia de Fiesta. Por el momento, se confirma que no cancelan el programa de Emma García, ya que solamente van a recortar una de sus cinco horas para dar paso al concurso de Ion Aramendi.