Emma García desvela su momento más incómodo en Telecinco: «Ese señor, lógicamente, no estaba bien»

Emma García y todo su equipo de Fiesta han podido hablar con Sandy, una mujer que ha sido víctima de uno de los conocidos como ‘estafadores del amor’ al creer que se iba a casar con el cantante Luis Miguel. Esta historia ha llevado a que la presentadora recuerde el momento en el que vivió un momento muy incómodo en los estudios de la cadena con un fan.

Tras escuchar el testimonio de la afectada, la presentadora vasca ha tomado la palabra para recordar este momento que no había contado nunca ante las cámaras. «Aunque no tiene que ver, me ha venido a la cabeza», ha avisado antes de comenzar a relatar su experiencia.

«Me estaba acordando que una vez estaba yo trabajando en Telecinco y me dijeron que había un señor que había venido a casarse conmigo», ha comenzado. Este momento se vivió hace ya mucho tiempo, ya que la presentadora aterrizó en la cadena de Fuencarral en el año 2002.

«Me dio una ternura… Era un señor que llegó a recepción con su maletita diciendo: ‘vengo a casarme con Emma’». Este dato era desconocido por sus compañeros de plató, por lo que no tardaron en comenzar con las preguntas para saber qué hizo y su pudo hablar con él.

Al ser avisada por el equipo de seguridad de la cadena acudió a la entrada, pero le recomendaron no hablar con él por precaución: «Vino dos veces, en dos ocasiones. Ese señor, lógicamente, no estaba bien». Pese a que se trató de un momento de tensión debido a que no estaban seguros de cómo podría reaccionar el fan de la presentadora, ella no lo recuerda con miedo.

«De verdad, hay cosas que llegan al corazón», ha desvelado con mucha ternura y queriendo quitarle importancia a este tema. Este recuerdo de Emma García ha llegado después de que conociese la historia de Sandy, una mujer de 73 años que a comienzos del mes de marzo viajó desde Estados Unidos a España para cumplir el sueño de casarse con Luis Miguel.

La mujer entró en directo por videollamada -por suerte ya ha vuelto a su casa tras unos días complicados en España- después de que durante meses hablase con él y le consiguiera estafar la mareante cantidad de 10.000 euros. El estafador le iba pidiendo periódicamente dinero para solucionar todo tipo de problemas que resultaron ser mentira.

¿Cuánto tiempo lleva Emma García en Telecinco?

La presentadora ha contado que este momento se vivió en otra época en la que las instalaciones de Telecinco eran muy distintas, por lo que dejó claro que esto ocurrió hace bastantes años. La vasca aterrizó en la cadena en el año 2002 para hacerse cargo de A tu lado, el programa que ocupó las tardes del canal hasta el año 2007.

Allí aterrizó desde ETB -la cadena autonómica vasca- y se ha convertido en una de las caras más veteranas. Tras el magacín de tarde llegaron Clever, El juego de tu vida y los debates de Supervivientes durante varias temporadas. De forma puntual también se puso al frente de Nada es igual, Materia reservada, Abre los ojos… y mira y Ex, ¿qué harías por tus hijos?, espacios con menor éxito y duración en el tiempo.

Si por un espacio es recordada es por Mujer y hombres y viceversa, el dating show que condujo desde el año 2012 y con el que pasó a la historia por ser uno de los formatos más exitosos durante años. En 2018 la dirección de Mediaset realizó un sorprendente movimiento para que Toñi Moreno abandonase Viva la vida y se hiciese cargo del programa de citas, mientras que la vasca pasó a los fines de semana para intentar levantar las audiencias.

Esta jugada terminó siendo un acierto para el magacín de las tardes, pero no consiguió el efecto deseado en el espacio de los tronistas, que tras la pandemia trató de regresar a Cuatro, aunque sus bajos datos hicieron que se cancelase de manera definitiva.