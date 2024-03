Emma García ha vuelto a tener que parar los pies a sus compañeros del plató de Fiesta ante los comentarios que ha levantado el regreso a la actividad pública de Genoveva Casanova. La protagonista, como suele ocurrir, ha sido Amor Romeira.

La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido ante las cámaras después de meses apartada de todo y en los que ha preferido guardar silencio tras la filtración de su encuentro en Madrid con Federico de Dinamarca. Ha sido el programa de Telecinco el que ha tenido acceso a las primeras imágenes de ella después de mucho tiempo al pillarla saliendo de un restaurante.

En las imágenes captadas no habla en ningún momento, pese a la insistencia de los reporteros que la esperaban a la salida del local, y ha mostrado una cara de enorme enfado. En plató se ha destacado que han sido las primeras imágenes después del gran revuelo, por lo que era un momento muy esperado.

Ha sido Luis Rollán el que ha querido recordar que la ex de Cayetano «está enfadada con la prensa», pero pronto ha sido Emma García la ha querido apuntar algo: «Lo estará, pero con parte de la prensa».

Pese a que se trataba de un momento muy esperado, Amor Romeira ha querido cambiar de tema de forma inesperada. «Un detallito que me hace falta para lo mío. He visto que ella no ha hablado, ni entrado en detalles, pero la melena rubia esa estaba perfecta. Esa mujer, ¿qué champú usa?», ha preguntado ante la extrañeza de todos.

La cara de Emma García era un auténtico poema, mientras el resto de tertulianos no podía aguntar la risa por lo que estaba pasando. «No, no, no se rían, que ahora que soy rubia tengo que cuidarme más el pelo», ha insistido.

La presentadora no estaba dando crédito a lo que estaba pasando, por lo que ha querido investigar sobre el tema. «No estoy entendiendo nada. ¿Es la única persona rubia que conoces para pedirle esto?», ha preguntado muy intrigada ante el cambio de tema que se estaba viviendo en directo.

Paloma Barrientos, veterana periodista del corazón, ha querido sumarse al debate y ha contado su propia experiencia en el mundo de las mechas, cambiando por completo de tema y olvidando todo. El descontrol ha sido tan grande, que incluso han comenzado a cantar la canción Un rayo de sol al hablar de un tipo de mechas que podría llevar la mexicana.

Tras retomar el tema han dado paso a un vídeo en el que se hacía repaso a los últimos cuatro meses, desde que saliesen a la luz las imágenes con Federico y hasta este fin de semana, donde ha intentado pasar desaparcibida y refugiarse lejos de las cámaras.

Tras la emisión de la pieza, Emma García ha vuelto completamente desesperada a pedir que se acabasen los comentarios sobre el pelo de la socialité. «Yo os pediría que el tema del color lo dejemos. No habéis parado durante todo el vídeo», ha protestado por el comportamiento de sus colaboradores.