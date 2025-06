Kiko Hernández, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los colaboradores de televisión que más sigue sorprendiendo a la audiencia. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente es un excepcional tertuliano, al traer a sus programas las mejores exclusivas, sino que también consigue divertir a los espectadores. Desde que puso punto y final a su etapa en Ni que fuéramos shhh, el marido de Fran Antón tomó un nuevo rumbo profesional al empezar a formar parte del equipo de Tentáculos y no de La familia de la tele, como el resto de sus compañeros. Aunque a priori fue un duro golpe para él, puesto que tenía que compartir plató con Carlota Corredera, con quien no se hablaba desde hace años, actualmente está en uno de los mejores momentos en todos los sentidos. ¡Fue todo un acierto quedarse en el «pisito»!

El pasado martes 17 de junio, los espectadores de Canal Quickie y TEN pudieron disfrutar de una nueva entrega de Tentáculos. Entre los numerosos temas que trataron, hubo uno que no dejó indiferente a nadie. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la reacción de Ángel Cristo Jr al instante en el que Bárbara Rey, en De Viernes, vio unas imágenes en las que él estaba fuera de sí. En su perfil de Instagram, el hijo del domador quiso hacer un directo para poder sincerarse con sus seguidores sobre lo sucedido. Así pues, tenía muy claro que, ahora, es»el objetivo de una cacería mediática». Lo que nadie esperaba es que Ángel Cristo Jr fuese a dirigirse a Bárbara Rey de forma tan directa y contundente: «Ahora, mamá, te vas a cagar». Por lo tanto, confirmó que, ahora más que nunca, no iba a tener reparos a la hora de dejarla en evidencia.

Kiko Hernández, contra Ángel Cristo Jr: «¿De qué vas, tío?»

Una vez pusieron a la audiencia en situación, contándoles la decisión del ex concursante de Supervivientes 2024 de dirigirse a su madre en un directo de Instagram, Kiko Hernández no dudó en compartir su opinión. «¿De qué vas, tío? Escúchame, ¿de qué vas?», comenzó diciendo el colaborador afincado en Melilla.

«Que tu madre te ha mantenido toda tu vida, que tu madre te ha protegido, que tu madre te ha dado de comer, que tu madre ha estado hasta hace un año o dos años dándote todos los meses pasta. Que podría hundirte y está callada, que se podía haber querellado contra ti y podrías terminar en la cárcel y no lo ha hecho. Te podía haber puesto a parir en las memorias y no lo ha hecho», continuó diciendo Hernández.

Lejos de que todo quede ahí, siguió lanzando un mensaje al hijo del domador: «‘No sabéis lo que tengo’. ¿Qué es lo que tienes? Si ya lo hubieras sacado. ¿Qué es lo que tienes? Eso es amenazar a tu madre. ¡Amenazar a tu madre!», exclamó, queriendo incidir en este concepto. Y añadió: «¿Qué has estado investigando a tu madre desde que tenías 14 años para que, el día que salieras en televisión, contarlo todo?», preguntó.

«¿No decías que no querías salir en la tele y ahora no paras?», cuestionó, a su vez, Kiko Hernández. «Hablas de las audiencias de tu madre… Anda que las tuyas son cojonudas, que no llegaban ni a un dígito. Por eso tienes que hacer la respuesta en Instagram… porque imagínate tus audiencias», sentenció.