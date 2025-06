Kiko Hernández advierte a Terelu Campos: «Como haya otro viernes más hablando de lo mío…»

Kiko Hernández se ha ganado a pulso ser una de las piezas claves de Tentáculos, programa que se emite en Canal Quickie y TEN. No solamente por sus inigualables exclusivas, sino también por mostrarse de lo más contundente a la hora de hablar de diversos personajes del mundo del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Terelu Campos. El pasado martes 3 de junio, en Tentáculos, el reportero Gonzalo Vázquez se dispuso a hablar con la hija de María Teresa Campos para hacerle llegar un mensaje de Kiko Hernández. Así pues, tenía que comunicarle que el ex colaborador de Sálvame tenía información sobre Carmen Borrego y sobre Belén Rodríguez que podía interesarle. A pesar de los esfuerzos, la reacción de la colaboradora de De Viernes no fue, ni mucho menos, la que el equipo esperaba. «Todos los días no puede ser», comentó Terelu Campos, ante la insistencia de Tentáculos de querer hablar con ella.

Tras negarse a responder al periodista argentino, la hermana de Carmen Borrego entró en un hipermercado. Lejos de rendirse, Gonzalo Vázquez decidió hacer guardia hasta que su objetivo saliese del establecimiento. En cuanto lo hizo, decidió hacerle una serie de preguntas. Ella respondió con sinceridad: «Estoy cansada, cariño. No tengo nada que escuchar, de verdad. No, corazón». Una vez llegó al coche, arrancó. El reportero se mostró dispuesto a perseguirla, pero ese gesto de Terelu Campos con su compañero en Tentáculos hizo que Kiko Hernández se hartase. En ese preciso momento, no tuvo reparos a la hora de cargar contra la hermana de Carmen Borrego: «Pues nada, hija, sigue creyéndote lo que te dicen todos los viernes», comenzó diciendo, y fue más allá: «Este viernes te lo contarán otra vez, pero yo lo voy a ir demostrando todas las semanitas». Y añadió: «No hay nada peor que quererse sentir engañado».

A pesar del gesto con su compañero, Kiko Hernández volvió a tender la mano a Terelu Campos: «Cuando tú quieras aquí estoy disponible, pero tú mientras sigue envenenándote y que te contaminen. Que este viernes te cuenten otra historia, pero nadie tiene para demostrarte absolutamente nada. Yo sí, fíjate lo que te estoy diciendo. El resto es todo palabrería», aseguró.

Acto seguido, Carlota Corredera trató de dar explicación a la distante actitud que había tenido la madre de Alejandra Rubio con el reportero de Tentáculos: «Ayer tiraste de la manta. Llamaste mentirosa a Terelu y, por lo que sea, hoy está enfadada con nosotros». Fue entonces cuando el colaborador aprovechó la ocasión para volver a dirigirse a la hija de María Teresa Campos.

«Me da rabia que Terelu esté enfadada y que mienta, pero da igual. Tengo que decir solamente que Terelu Campos quiere que la engañen», afirmó Kiko Hernández. Además, quiso dirigirse a Carmen Borrego: «Potota, escóndete», justo antes de lanzar una advertencia a las dos hermanas: «No sé cuánto va a durar esto, pero como haya otro viernes más hablando de lo mío, de una mentira que estáis construyendo desde hace un mes y medio…»

Y sentenció: «El lunes que viene lo reviento todo, lo que no has querido nunca que contara», aseguró. Fue entonces cuando no dudó en aprovechar la ocasión para dejar algo muy claro: «Sobre mí no vas a construir más difamaciones y más mentiras. Se acabó».