First Dates, con el paso de los meses y de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 17 de junio, en la nueva entrega de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Jesús, un administrativo y escritor de 60 años que llegaba desde Valencia. Entre otras cuestiones, no dudó en definirse como una «persona rarita»: «Me quedaría en un margen de la sociedad que no es mayoritario», reconoció. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Escribo sobre mi vida en conexión con la espiritualidad». Además, no había tenido mucha suerte en el amor, puesto que en pocas ocasiones se había sentido querido.

«Llevo 20 años sin tener una relación de pareja física», explicó, mientras confirmaba que su objetivo era conocer a una mujer culta pero, sobre todo, con buen corazón. Su cita para esa noche era Rosa, una desempleada de 58 años que llegaba desde Alicante. No tardó en reconocer que se sentía profundamente conectada con Dios: «Para mí lo es todo». La primera impresión de ambos solteros no fue, ni de lejos, la que el equipo del programa esperaba. «No me resulta una persona atractiva, para gustos los colores», aseguró Jesús. Después de unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando hablaron de sus profesiones. Mientras Rosa reconoció haber trabajado en muchas cosas, él aseguró que estaba a punto de lanzar su tercer libro. Algo que llamó la atención a la comensal: «Me gusta que escriba libros y el tema espiritual».

Pero todo cambió de forma drástica cuando Jesús hizo saber a la alicantina su poca experiencia en el amor: «Nunca he tenido pareja, no me ha llevado por ahí la vida. No he convivido. He tenido cosas, pero no he tenido pareja estable. Nunca cuajó ninguna hasta el punto de comprometerse. Igual no he nacido para tener pareja».

Lejos de que todo quede ahí, el valenciano tiró de sinceridad a la hora de explicar el motivo de esa mala suerte en el amor: «Una noche llamé a una tarotista para preguntarle cómo me iba a ir en el amor y pasó el tiempo y la mujer echaba cartas y a la tercera o cuarta vez, me dijo que por más que lo intentaba solo le salía el ermitaño».

Por si fuera poco, fue mucho más allá: «No sólo significa soledad, sino alguien que se retira a reflexionar y meditar. Una vida en solitario». Una confesión que dejó a Rosa completamente descolocada: «Madre mía, no tiene otra cosa que hacer que creerse eso a esas alturas», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates.

Todo ello mientras la valenciana, por su parte, confesó ser profundamente pasional. Algo que no gustó, en absoluto, a Jesús: «Yo hace tiempo que no tengo nada, pero por redes también se pueden vivir cosas. He tenido alguna cosa online». En la decisión final, él sí quiso tener un segundo encuentro con Rosa, pero ella se negó en rotundo al no tener muchas cosas en común.