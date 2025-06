First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este formato cuenta con un excepcional equipo. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates en Cuatro, los espectadores pudieron conocer a Nicol, una contable jubilada de 67 años que llegaba desde Torrevieja (Alicante). Después de 20 años soltera, se animó a intentar conocer a alguien. Su objetivo era encontrar un hombre con los siguientes requisitos: «Honesto y con valores tradicionales». Y añadió algo más: «Que tenga dientes». Una confesión que, como era de esperar, dejó completamente descolocado al equipo de First Dates, por lo que Nicol explicó la razón.

«La última vez que fui a bailar hace ya mucho tiempo, uno estornudó y me tiró la dentadura, así que por lo menos… Ya no fui más a bailar a ese sitio», reconoció. Carlos Sobera no dudó en bromear sobre este asunto: «Ahora te traigo a uno que le han puesto unos implantes fabulosos». Acto seguido, dio paso a José, un fontanero jubilado de 67 años que llegaba desde Manises (Valencia). Entre otras cuestiones, reconoció estar disfrutando de una nueva juventud: «Estoy en un momento de mi vida como si tuviera 30 años. No tengo enfermedades y estoy ágil», reconoció. La primera impresión de ambos fue bastante peculiar. «No es mi tipo. Yo necesito un hombre que huela a perfume, que te transmita algo que vaya detrás, pero José no me ha transmitido eso». El valenciano, por su parte, se quedó fascinado con Nicol: «Es mi tipo, es la persona con la que estaría mucho tiempo».

Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando los solteros comenzaron a hablar de sus aficiones. «Me gusta la pesca», reconoció José. Algo que produjo mucho rechazo en Nicole: «Veo ese deporte tan aburrido que no podría acompañarlo nunca».

Aun así, quiso saber si al valenciano le gustaba la cocina. No solamente respondió de forma afirmativa, sino que confesó que especialmente le gustaba cocinar paellas. Una confesión que tampoco gustó a la alicantina: «La verdad que hablar de comida me aburre, sinceramente». Todo empeoró cuando José reconoció que, para él, era imprescindible echarse la siesta todos los días.

Ella no dudó en sincerarse al respecto ante las cámaras de First Dates: «Yo nunca me echo la siesta, eso engorda mucho. No soporto a una persona que, por norma general, tenga que echarse todos los días la siesta, porque prefiero ver una comedia o salir a pasear». Él, por su parte, fue más allá: «A mí no me ha engordado la longaniza, me va a engordar la siesta».

«Para mí es muy de pueblo», acabó diciendo Nicol, poco después de descubrir que el soltero se estaba pidiendo un mojito por primera vez. Todo se complicó aún más cuando José intentó hacer un cumplido a su cita: «De momento eres muy guapa, la bebida ayuda mucho». Algo que hizo que la soltera estallase: «A mí me tiene que decir guapa estando al natural, no bebiendo. No me ha sentado muy bien». En la decisión final de First Dates, Nicol dejó muy claro que no quería tener una segunda cita con José. Él, ante esta respuesta, poco podía hacer.