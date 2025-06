Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 17 de junio pudimos disfrutar del capítulo 331 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Andrés, finalmente, ha descubierto que Raúl está completamente enamorado de María. Carmen, visiblemente preocupada por el hecho de que Chema pueda no cumplir con sus objetivos de ventas, traza un plan para intentar ayudarle. Y todo para que no pierda su puesto de trabajo. Digna descubre que Damián está haciendo todo lo que está en su mano para que Joaquín actúe en contra de don Pedro.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Cristina ha tomado la decisión de seguir al pie de la letra el consejo de Irene. Así pues, opta por pedir perdón a Luis antes de que la situación se complique cada vez más. Begoña está profundamente hundida después de que Andrés le hiciera saber su intención de romper su relación sentimental. Tasio vive un incómodo momento como consecuencia de Damián, después de presentarle a Gabriel. Raúl, debido a la situación con María y las constantes tensiones con Andrés, se muestra decidido a abandonar su puesto de trabajo y marcharse a casa. Tasio, profundamente molesto con Damián, ha dado el paso de confesar un gran secreto a Gabriel, mientras que Damián está decidido a intervenir en el asunto de Andrés y María. Y todo para tratar de evitar que su hijo, una vez más, quede completamente anulado bajo la sombra de la joven.

¿Qué sucede en el capítulo 332 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 18 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Raúl, tras la insistencia de María, ha tomado la firme decisión de quedarse. Eso sí, necesita la aprobación de Andrés. Irene advierte a don Pedro sobre las numerosas preguntas de Joaquín, así como de la actitud tan sospechosa que está mostrando.

Lejos de que todo quede ahí, Chema intenta convencer a Tasio para que utilice su posición con la intención de que le presente a los miembros de la familia De la Reina. Damián ha exigido a Andrés que regrese a su puesto de trabajo en la empresa familiar para que, de una vez por todas, recupere el control de su vida tras lo sucedido con María.

Desbordada por la situación en la casa cuna, Claudia se ve obligada a pedir ayuda a Fina. María se siente profundamente aliviada al enterarse de que Andrés dio el paso de romper su relación con Begoña. Él, a pesar de todo, ha empezado a tomar consciencia de todo lo que ha perdido tras el accidente de María. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.