No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de junio, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 330 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, desoyendo el consejo de Manuela, Raúl tiene un tenso enfrentamiento con Andrés. Hasta tal punto que no duda en señalarlo como responsable de la caída de María. Cristina ha cometido un gravísimo error en la elaboración del perfume para Cobeaga, mientras que la presencia de Cristina ha despertado viejas tensiones entre don Pedro e Irene.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo don Pedro se enfrenta a Damián por haberse metido en el asunto de Cristina, mientras que Andrés no puede evitar romperse ante María. Entre otras cuestiones, le hace saber que no la abandonará bajo ningún concepto. Presionado por la culpa de haber sido la persona que le ha ocasionado un profundo dolor a María, Andrés se ve obligado a tomar una de las decisiones más sorprendentes y contundentes. Se trata de algo que tiene una estrecha vinculación con Begoña. Por si fuera poco, observamos cómo María, tras la intensa conversación que ha tenido con Manuela, ha dado un importantísimo paso en su relación con Raúl. Entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo Chema, el hermano de Carmen, ha llegado por sorpresa a la colonia, mientras que Begoña, finalmente, ha tenido la oportunidad de conocer a Gabriel.

¿Qué sucede en el capítulo 331 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 17 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés ha descubierto que Raúl está profundamente enamorado de María. Todo ello mientras Carmen se muestra muy preocupada por el hecho de que Chema no sea capaz de cumplir sus objetivos de ventas. Por lo tanto, busca ayudar a su hermano para que no pierda el trabajo.

Por si fuera poco, veremos cómo Digna descubre que Damián está haciendo todo lo que está en su mano para que Joaquín esté en contra de don Pedro. Cristina sigue el consejo de Irene, por lo que pide disculpas a Luis. Begoña está destrozada después de que Andrés haya decidido poner punto y final a su relación sentimental.

Tasio vive un incómodo momento en el preciso instante en el que Damián le presenta a Gabriel, mientras que Raúl está más que dispuesto a dejar a un lado su trabajo. Entre otras cuestiones, por la situación con María y las constantes tensiones con Andrés. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.