No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una impactante historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 13 de junio pudimos disfrutar del capítulo 329 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Irene oculta a don Pedro que ha descubierto la verdadera identidad de Cristina, mientras que Manuela hace todo lo que está en su mano para animar a María, que está hundida. La joven manipula a Andrés y le hace creer que puede rehacer su vida. Penitente, Andrés se niega en rotundo a dejarse ayudar respecto a los cuidados de María.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Tasio se entera de la cena de presentación de Gabriel. Es más, le duele no haber sido invitado como hermano De la Reina. En cuanto a Luz, no se sabe sobre qué tema hacer la exposición oral de su examen para ser médico, mientras que Damián confiesa a Joaquín sus sospechas sobre la implicación de don Pedro en la muerte de Jesús. Por si fuera poco, don Pedro se ha visto sorprendido al descubrir que Damián ha dado el importantísimo paso de contratar a una nueva química. Así pues, al ser consciente de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, no duda en armarse de valor para comenzar una investigación. Es evidente que su situación está en la cuerda floja, por lo que debe tener todos los cabos atados para evitar que Digna descubra su verdadera cara.

¿Qué sucede en el capítulo 330 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 16 de junio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo, desoyendo a Manuela, Raúl se enfrenta a Andrés y lo señala como responsable de la caída de María. Cristina ha cometido un gravísimo error en la elaboración del perfume para Cobeaga, mientras que la presencia de la joven despierta viejas tensiones entre don Pedro e Irene.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a ser testigos de cómo don Pedro tiene un tenso enfrentamiento con Damián por haberse inmiscuido en el asunto de Cristina, mientras que Andrés acaba rompiéndose ante María, dejándole muy claro que no va a abandonarla. Presionado por la culpa, Andrés se ve obligado a tomar una drástica decisión respecto a Begoña.

María, tras su conversación con Manuela, toma una importantísima decisión respecto a su relación con Raúl, mientras que Begoña conoce a Gabriel. Además, llega a la colonia Chema, el hermano de Carmen. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.