No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 12 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 330 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Digna ha confesado a don Pedro las graves acusaciones que ha vertido Damián sobre él, mientras que don Pedro hace todo lo que está en su mano para intentar amedrentar a Damián. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en desmentir esas informaciones. Todo ello mientras Damián hace saber a sus hijos que pronto van a poder conocer, de una vez por todas, a su primo Gabriel.

Además, pide a Manuela que organice la comida familiar. Irene, tras su reunión con Ángel Ruiz, ha empezado a tener serias sospechas de que Cristina puede ser su hija. Damián no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una importantísima confesión respecto a Cristina. Lejos de que todo quede ahí, Begoña toma la firme decisión de llevarse a Julia para que pueda ver a su tía María por primera vez tras el accidente en el que estuvo involucrado Andrés. Damián, por su parte y para tratar de solucionar el asunto, se ha ofrecido a encontrar el mejor especialista posible para que su recuperación sea lo más rápida y certera posible. Digna, ahora que vive con don Pedro, ha provocado que Gema se vea completamente superada por el trabajo tanto en la casa como en la tienda. Es más que evidente que está llegando al límite como nunca antes había sucedido.

¿Qué sucede en el capítulo 329 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 13 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Irene opta por ocultar a don Pedro que ha descubierto la verdadera identidad de Cristina. Manuela hace todo lo que está en su mano para animar a una María que está verdaderamente destrozada y hundida. Ella, por su parte, decide manipular a Andrés.

Es más, le hace creer que puede rehacer su vida. Andrés, preso de la culpa, no se deja ayudar en los cuidados de María. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Tasio se entera de la cena de presentación de Gabriel, y le duele no haber sido invitado como hermano De la Reina. Es algo que le ha destrozado por completo.

Luz no tiene ni idea de qué tema abordar en la exposición oral de su examen para ser médico, mientras que Damián reconoce a Joaquín sus sospechas sobre la implicación de don Pedro en la muerte de Jesús. Don Pedro descubre que Damián ha contratado a una nueva química, por lo que no duda en empezar a investigar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.