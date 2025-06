No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 11 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 327 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Raúl, tras la manipulación de María, se muestra profundamente resentido con Andrés. Y todo porque cree que lo que sucedió fue algo premeditado. Como no podía ser de otra manera, y después de todo lo ocurrido en las últimas semanas, Begoña no puede evitar sentir mucho miedo. ¿El motivo? Cree firmemente que María puede aprovechar la vulnerabilidad de Andrés para tratar de manipularlo de alguna forma.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo María ha recibido el alta. Por lo tanto, acompañada por Raúl y Andrés, la joven regresa a la casa de la familia De la Reina. Con posterioridad, decide confesar a don Pedro que, por el momento, no está en sus planes denunciar a Andrés por lo ocurrido. Por si fuera poco, vemos cómo Damián se ha enterado por el sargento Pontón de algo verdaderamente impactante. ¿En qué consiste, exactamente? Se ha perdido el rastro de Górriz. Dadas las circunstancias, Damián decide sincerarse con Marta y Andrés sobre su encuentro con Gabriel, mientras que Luis ha recibido un importantísimo encargo de un famosísimo diseñador de moda. Además, Damián hace todo lo que está en su mano para que Digna vea quién es realmente don Pedro, mientras que Irene sospecha que Ángel Ruiz, en realidad, es un detective.

¿Qué sucede en el capítulo 328 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 12 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Digna decide confesar a don Pedro las acusaciones que Damián vertió sobre él. Don Pedro, por su padre, intenta amedrentar a Damián. ¿De qué forma? Desmintiendo rotundamente las graves acusaciones.

Por si fuera poco, vemos cómo Damián hace saber a sus hijos que van a poder conocer a su primo Gabriel. Además, pide a Manuela que se encargue de organizar la comida familiar. Irene, tras reunirse con Ángel Ruiz, ha empezado a tener serias sospechas de que Cristina puede ser su hija. Damián, por su parte, confiesa a Irene un importantísimo secreto que tiene relación, precisamente, con Cristina.

Begoña decide llevar a Julia a ver a su tía María por primera vez tras el accidente, mientras que Damián no ha dudado en ofrecerse a encontrar al mejor especialista para su recuperación. Desde que Digna vive con don Pedro, Gema se siente superada por el trabajo tanto en casa como en la tienda. ¡No puede más! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.