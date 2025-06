No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 327 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Luz, durante la visita de Gema al hospital, ha comunicado una dificilísima noticia a María respecto a los resultados de sus pruebas. Irene enseña la colonia a Cristina, y no tarda en darse cuenta de que la joven viene de una familia de estatus. La recién llegada se instala en la habitación con Claudia y Fina, y las tres empiezan a congeniar. Además, comienza a trabajar con Luis.

Como era de esperar, éste no tarda en establecer ciertas normas. Damián ha dado el importantísimo paso de reunirse con Gabriel por primera vez, mientras que Raúl trata de hacer todo lo que está en su mano para disculparse con Claudia por el comportamiento que ha tenido el día anterior. Ella, a diferencia de lo que ha dicho Manuela, no duda un solo segundo en animar a Raúl para que visite a María en el hospital. Begoña y Andrés están destrozados al enterarse del diagnóstico de María, y es que puede que no vuelva a caminar. Preso de la culpa, Andrés no puede evitar desmoronarse ante María, suplicando que le perdone a pesar de todo lo que ha ocurrido. Es evidente que se siente profundamente mal por el accidente pero, sobre todo, por las consecuencias. Tiene muy claro que ese arrebato contra María, tarde o temprano, va a costarle muy caro.

¿Qué sucede en el capítulo 328 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 11 de junio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Raúl, tras la manipulación de María, está resentido con Andrés, puesto que está convencido de que el accidente fue algo premeditado. Begoña tiene miedo de que María aproveche la vulnerabilidad de Andrés para volver a manipularlo.

Por si fuera poco, seremos testigos de María recibe el alta y, junto a Andrés y Raúl, la joven regresa a la casa de la familia De la Reina. Con posterioridad, la joven confirma a don Pedro que no tiene pensado denunciar a Andrés. Damián descubre, a través del sargento Pontón, que se ha perdido todo rastro de Górriz.

Damián informa tanto a Andrés como a Marta sobre su encuentro con Gabriel, mientras que Luis ha recibido un importantísimo encargo de un reconocido diseñador de moda. Además, Damián intenta que Digna se dé cuenta de quién es realmente don Pedro, mientras que Irene empieza a sospechar de Ángel Ruiz, al creer que es un detective. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.