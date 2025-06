Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 9 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 325 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Manuela acude al hospital, visiblemente preocupada por el estado de salud de María. Al igual que sucede con Digna, tanto es así que pide a don Pedro retrasar la luna de miel hasta que todo pase. A pesar del apoyo de Begoña y Marta, Andrés no puede evitar sentirse culpable por el terrible accidente que ha tenido María y que podría llegar a tener consecuencias tremendamente graves.

Lejos de que todo quede ahí, Manuela trata por todos los medios de evitar que Raúl, en un acto de amor, decida ir al hospital con la intención de ver a María. Marta hace todo lo que está en su mano por defender a su hermano ante una María que está dispuesta a denunciarle por lo sucedido. Frustrado por la cancelación del viaje, don Pedro vuelve al trabajo completamente resignado. Begoña opta por desahogarse con Luz respecto a la frustración que siente ante lo que está sufriendo Andrés. Cristina, por su parte, se muestra profundamente agradecida con Damián por haberla contratado, mientras que Irene tiene su primer encuentro con Cristina sin tener la menor idea de que, en realidad, es su hija. Estamos, indudablemente, ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 326 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 10 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Luz, durante la visita de Gema al hospital, ha comunicado una difícil noticia a María respecto a los resultados de las pruebas. Irene enseña la colonia a Cristina, por lo que no tarda en darse cuenta de que viene de una familia de estatus.

La recién llegada se instala en la habitación con Claudia y Fina, y las tres parecen congeniar. Además, empieza a trabajar con Luis, que no tarda en marcarle ciertas normas. Damián se reúne por primera vez con Gabriel, mientras que Raúl hace todo lo que está en su mano para disculparse con Claudia por su comportamiento el día anterior.

A diferencia del consejo que le dio Manuela, ella no duda en animar a Raúl para que visite a María en el hospital. Begoña y Andrés están profundamente destrozados al enterarse de que María puede que no vuelva a caminar. Preso por la culpa, el joven se desmorona ante la víctima, suplicándole su perdón. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.