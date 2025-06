Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 6 de junio, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 325 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Damián se ha enterado del aparatoso accidente de María, en el que la joven acabó inconsciente. Luis y Luz son los primeros miembros de la familia Merino en enterarse de lo ocurrido con María, por lo que la doctora no tarda en acudir inmediatamente. Claudia hace todo lo que está en su mano para consolar a Raúl como consecuencia de la marcha de María, pero éste se muestra verdaderamente distante.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo María no quiere que Andrés la acompañe en el traslado al hospital. Digna, pese a los nervios de don Pedro, está más que decidida a esperar a que lleguen Luz y Luis para que pueda comenzar, de una vez por todas, la ceremonia. Raúl se siente profundamente destrozado por culpa de la ruptura con María, hasta tal punto que no duda en beber para tratar de olvidar tanto dolor. Digna se muestra más que decidida a paralizar el convite al enterarse de que María ha tenido un aparatoso accidente. Ella, por su parte, no tarda en estallar contra Andrés, y todo por las terribles consecuencias que le ha supuesto lo ocurrido.

¿Qué sucede en el capítulo 326 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 9 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Manuela acude al hospital verdaderamente preocupada, con la intención de saber cuál es el estado de María. Su objetivo, a su vez, es tratar de animarla en la medida de lo posible. Digna está muy preocupada por lo sucedido, pero también decide pedir perdón a don Pedro por retrasar su luna de miel.

Andrés, pese al apoyo de Begoña y Marta, se siente profundamente responsable del accidente de María. En cuanto a Manuela, hace todo lo que está en su mano para evitar que, en un acto impulsivo de amor, Raúl vaya a ver a María al hospital. Marta intenta defender a su hermano frente a María, que deja abierta la posibilidad de denunciar a Andrés.

Frustrado por la cancelación del viaje, don Pedro vuelve al trabajo completamente resignado, mientras que Begoña se desahoga como nunca con Luz respecto a la frustración que siente por la situación con Andrés. Sin saber que se trata de su hija, Irene tiene un primer encuentro con Cristina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.